MediCloud Med: Praxissoftware für die Schweiz - digitale Patientenakte, automatisierte Abrechnung und Zuweiserportal

Frauenfeld (ots)

MediCloud Med ist eine cloudbasierte Praxissoftware speziell für die Schweiz. Ärzt:innen, Therapeut:innen und Notfallpraxen steuern damit den gesamten Praxisalltag - ohne lokale Installation und mobil nutzbar. Ziel: weniger Administration, mehr Zeit für Patient:innen.

Zum Funktionsumfang gehören u. a. die digitale Patientenakte, Online-Terminbuchung mit SMS/E-Mail-Erinnerungen sowie die automatisierte Abrechnung gemäss CH-Standards (z. B. TARMED, Tarif 590 - je nach Fachrichtung). Ein Zuweiserportal vereinfacht die Zusammenarbeit, die Triage-Funktion unterstützt Notfälle. Über standardisierte Schnittstellen (API) lassen sich Labore, Radiologie und PACS anbinden. Dienstplanung, Ressourcen- und Benutzerkalender, Tages- und Ressourcenlisten sowie Mehrbenutzerfähigkeit runden den Umfang ab.

MediCloud Med ist modular aufgebaut, anpassbar und jederzeit kündbar. Das Onboarding erfolgt in vier Schritten: 1) Beratung & Analyse, 2) sichere Datenmigration, 3) Einrichtung & Schulung des Teams, 4) Start & laufender Support.

MediCloud Med wird von der ZAALA AG begleitet (seit 2016 Bezahllösungen & Abrechnungsmanagement im Schweizer Gesundheitswesen). Weitere Informationen und Demo-Anfrage:

https://medicloudmed.ch