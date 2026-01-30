LID Pressecorner

„Grüner Teppich“: Auslauf Kühe mit weiteren Fortschritten auf hohem Niveau

MEDIENMITTEILUNG SMP - PSL, Bern, 30. Januar 2026

„swissmilk green“ steht für hohe Standards beim Tierwohl und in der Nachhaltigkeit für Schweizer Milch. Aktuelle Zahlen zeigen, dass sich die Schweizer Milchproduktion auch auf bereits hohem Niveau kontinuierlich weiterentwickelt.

Der «Grüne Teppich», als Branchenstandard «swissmilk green» bekannt, steht für das Engagement der Schweizer Milchbranche in Sachen Nachhaltigkeit und ist eine Erfolgsgeschichte. Der Massnahmenkatalog umfasst zehn verbindliche Grundanforderungen und zwei Zusatzanforderungen aus einer Auswahl. Er garantiert und symbolisiert die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Schweizer Milchproduktion.

Ein zentraler Pfeiler des «Grünen Teppichs» ist der hohe Tierwohlstandard. Dieser zeigt sich insbesondere in den beiden Tierwohlprogrammen des Bundes: BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme) und RAUS (Regelmässiger Auslauf im Freien, sowie ab 2023 mit WEIDE). Die Teilnahme an mindestens einem dieser Programme ist beim «Grünen Teppich» obligatorisch. Ergänzt werden diese durch das Bundesprogramm für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion (GMF), das Betriebe unterstützt, die den überwiegenden Teil ihres Futterbedarfs mit Gras, Heu, Emd und Grassilage (Raufutter) decken.

Aktuelle Zahlen zu diesen drei zentralen Programmen belegen, dass trotz des bereits hohen Ausgangsniveaus weiterhin Fortschritte erzielt werden. Ein Vergleich der Situation zum Zeitpunkt der Einführung des «Grünen Teppichs» im Jahre 2017 mit den aktuellsten Zahlen (2024) ergibt für die Milch-Betriebe und die Milchkühe bei den wichtigen Tierwohlprogrammen folgendes Bild (Erfüllungsgrad in %):

Die Schweizer Milchproduzenten (SMP) freuen sich über diese positive Entwicklung und stehen hinter dem hohen Tierwohlstandard in der Schweizer Milchproduktion. Ein internationaler Vergleich muss dabei nicht gescheut werden: Der «Grüne Teppich» bewegt sich im Bereich Tierwohl auf einem Niveau, das mit Bio-Standards im EU-Raum vergleichbar ist. Dank der Schweizer Tierwohlprogramme haben Milchkühe beispielsweise ganzjährig Zugang zum Auslauf im Freien, wie eine aktuelle Winterkampagne von SMP/Swissmilk zeigt.

