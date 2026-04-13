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Von der Kuh ins Glas – der Tag der Schweizer Milch bringt Land und Leute zusammen

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Medienmitteilung

Von der Kuh ins Glas – der Tag der Schweizer Milch bringt Land und Leute zusammen

Am Samstag, 11. April, stand die Schweiz ganz im Zeichen ihres "weissen Goldes". An über 130 Standorten im ganzen Land hatten Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität der Schweizer Milch hautnah zu erleben. Bei strahlendem Sonnenschein nutzten mehr als 130'000 Personen die Möglichkeit, die Produkte zu degustieren und direkt mit Milchproduzent:innen ins Gespräch zu kommen.

Eine Plattform für Begegnung und Genuss

Seit 2009 bietet der Tag der Schweizer Milch eine wertvolle Plattform, um Milchproduzent:innen, Jungzüchter:innen und weitere Akteur:innen der Milchwirtschaft mit Konsument:innen zusammenzubringen. Auch 2026 wurde die Schweizer Milch landesweit gefeiert: Die zahlreichen Stände boten Einblicke in die Herstellung, verköstigten frische Produkte und machten die Leidenschaft der Produzent:innen erlebbar. Swissmilk konnte dabei erneut auf die Unterstützung zahlreicher Partner zählen.

Ein Fest für Gross und Klein

Die Resonanz war überwältigend: Familien wie Einzelpersonen nutzten die Gelegenheit, Land und Leute kennenzulernen, Milchprodukte zu probieren und die Atmosphäre auf den Höfen zu geniessen. Mit Spiel, Spass und abwechslungsreichen Aktivitäten für alle Altersgruppen wurde der Tag zu einem rundum gelungenen Fest, das die Schweizer Milch und ihre Produzent:innen in den Mittelpunkt stellte.

Schweizer Milch: Für Gesundheit, Genuss und Tradition

Weitere Auskünfte Brigit Zbinden, Teamleiterin Live Communication Nachhaltigkeit 079 813 10 75 Christa Brügger, Leiterin Kommunikation SMP 031 359 52 14