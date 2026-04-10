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mooh appelle à davantage de solidarité au sein de la branche laitière et se prépare pour l’avenir

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Communiqué de presse, Zürich, 9 avril 2026

mooh appelle à davantage de solidarité au sein de la branche laitière et se prépare pour l’avenir

Rothenthurm, 9 avril 2026 – La 10e assemblée générale ordinaire de la coopérative mooh a été marquée par un exercice 2025 exigeant. Face à des volumes de lait exceptionnellement élevés, une baisse de la demande et une forte pression des prix à l’international, mooh a dû procéder à des ajustements stratégiques importants afin de garantir durablement la création de valeur pour ses membres. Les producteurs dénoncent un manque de solidarité au sein de la branche.

Des conditions de marché défavorables pèsent sur le résultat

Le président Martin Hübscher est revenu sur une année 2025 à la fois complexe et déterminante. Celle-ci a été caractérisée par une situation de marché hors norme, avec une production de lait très élevée, un recul dela demande de la part des principaux clients et une chute des prix internationaux. Par ailleurs, les excédents de lait dans l’Union européenne ainsi que des capacités de transformation limitées ont accentué la pression.

Face à cette situation, mooh a agi de manière proactive en assumant ses responsabilités. Dès l’automne 2025, dans le cadre des décisions sectorielles, la coopérative a écoulé d’importants volumes de lait de catégorie C vers l’export afin de soulager le marché. Bien que le chiffre d’affaires net ait progressé à 458 millions de francs, le résultat reste négatif avec une perte d’environ 626’000 francs. Cette même année, les membres ont livréau total 573 millions de kilogrammes de lait, confirmant la solidité de la base de production de la coopérative.

Une stratégie adaptée et tournée vers l’avenir

En réponse à l’évolution des conditions du marché, mooh a revu et développé sa stratégie. L’objectif est de permettre à ses producteurs de bénéficier à nouveau d’une part équitable du volume de lait protégé sur le marché suisse.

La stratégie s’appuie sur quatre axes principaux :

Sécuriser des débouchés solides en Suisse et à l’étranger

Développer nos propres capacités de transformation pour mieux absorber les pics saisonniers

Renforcer nos ventes sur le marché suisse en complément des activités d’exportation

Poursuivre notre engagement en faveur d’une production laitière durable basée sur une alimentation à base d’herbe

mooh se prépare aussi aux défis futurs sur le plan organisationnel en renforçant et en rajeunissant son conseil d’administration. En effet, Manuel Ender (Büsserach, SO) et Peter Nüesch (Widnau, SG) y font leur entrée,tandis que Hans Tanner (Degersheim, SG) quitte ses fonctions.

Résolution en faveur d’une répartition équitable des charges

mooh et ses fournisseurs dénoncent clairement le manque de solidarité de la branche dans les mesures visantà soulager le marché. Plusieurs membres ont critiqué fermement l’absence d’application des décisions del’Interprofession du lait (IP-Lait) ainsi que de la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL). Les décisions de la branche relatives à la répartition des volumes de lait de catégorie C n’ont pas encore été mises en oeuvre, ce qui engendre des coûts de régulation du marché excessifs pour les producteurs de mooh.

L’assemblée des délégués a donc adopté, à une large majorité, une résolution adressée à PSL et à l’IP-Laitpour exiger une répartition plus équitable des charges.

La résolution figure en annexe (voir document joint).

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Martin Hübscher, président, aux côtés de Manuel Ender et Peter Nüesch, nouvellement é lus au conseil d’administration de la coopérative mooh.

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Quelque 240 personnes ont pris part à l’assemblée sur place.

Téléchargement des images : https://kurzlink.ch/GVmooh2026

À propos de la coopérative mooh

Avec environ 3600 productrices et producteurs de lait, la coopérative mooh figure parmi les principales organisations de producteurs de lait en Suisse. Elle est active dans 20 cantons en Suisse occidentale, du Nord et de l’Est. En tant qu’organisation de commercialisation indépendante, mooh propose une collaboration durable et orientée vers l’avenir entre producteurs et transformateurs. Chaque jour, mooh transporte environ 1,5 million de kilogrammes de lait vers ses clients, assurant ainsi l’écoulement du lait de ses membres et l’approvisionnement des laiteries suisses en matière première. La coopérative mooh possède les filiales Laubbach AG à Waldkirch (SG) et swissmooh AG à Winterthour (ZH).

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