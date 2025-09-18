bonprix Handelsgesellschaft mbH

bonprix gewinnt Kerstin Pape als Vice President Customer & Sales

Hamburg (ots)

Ein renommierter Neuzugang verstärkt seit dem 15. September 2025 das Führungsteam der Modemarke bonprix: Kerstin Pape übernimmt als Vice President Customer & Sales die Leitung für den europaweiten Vertrieb. Die Position ist eng mit der konsequenten Kundinnenzentrierung von bonprix verknüpft, die von der Handels- und Marketingexpertin strategisch weiter vorangetrieben wird. Sie berichtet direkt an Dr. Torben Hansen, CEO von bonprix.

Kerstin Pape stammt aus Nordrhein-Westfalen und ist bringt über 25 Jahre Erfahrung in Marketing, Direct Sales und Customer Experience sowie langjährige Führungskompetenz mit - auch im internationalen Kontext. Ab sofort verantwortet sie mit ihrem Team die strategische Ausrichtung und kommerzielle Performance in sämtlichen bonprix Märkten. Die Modemarke mit Fokus auf eine mehrheitlich weibliche Zielgruppe ist mit eigenen Onlineshops in 16 europäischen Ländern und zusätzlichem B2B-Geschäft vertreten.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Kerstin und bin überzeugt, dass sie mit ihrer umfassenden Erfahrung und ihrem ausgeprägten Gestaltungswillen unser Unternehmen bereichern und unsere Marktposition in Europa weiter stärken wird", so Dr. Torben Hansen. "Mit ihr gewinnen wir eine inspirierende Führungspersönlichkeit mit tiefem Verständnis für unsere Kundinnen und die Dynamik des europäischen Marktes."

Klare Agenda für die Weiterentwicklung der Marke bonprix in Europa

Zuletzt hatte Kerstin Pape Top Management-Positionen inne, so zum Beispiel bei Tennis-Point und Lidl Digital. Bei OTTO war sie zudem von 2000 bis 2005 und von 2011 bis 2019 beschäftigt, dort zuletzt als Bereichsleiterin Online Marketing. Die Diplom-Kauffrau blickt erwartungsvoll auf ihre neuen Aufgaben: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die vertrieblichen Aktivitäten für bonprix in einem sich rasant wandelnden Modemarkt weiterzuentwickeln und die Marke für unsere Zielgruppe in Europa noch relevanter zu machen", sagt Kerstin Pape. "Mein Ansatz ist klar: Die Kundinnen bestimmen unseren Kurs. Wir möchten ihre Bedürfnisse frühzeitig antizipieren und sie mit Haltung und passgenauen Angeboten noch stärker in den Mittelpunkt rücken."

Kerstin Pape tritt in ihrer Position die Nachfolge von Cyril Ninnemann an, der sich in diesem Jahr für eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des Konzerns entschieden hat. Mit dem Personalwechsel wird auch der Bereich von "European Sales Management" umbenannt in "Customer & Sales", damit unterstreicht bonprix seinen Anspruch an eine konsequente Kundinnenzentrierung.

Über bonprix

Mit Online-Shops in 16 europäischen Ländern und zusätzlichem B2B-Geschäft in mehreren Märkten bietet bonprix seiner überwiegend weiblichen Zielgruppe Fashion zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das im Jahr 1986 gegründete E-Commerce-Unternehmen erreicht heute jährlich etwa 10 Millionen aktive Kund*innen. Mit einem Umsatz von 1,24 Milliarden Euro in Europa im Geschäftsjahr 2024/2025 zählt bonprix zu den umsatzstärksten Markenkonzepten der Otto Group. Im Hamburger Headquarter und an den weiteren Standorten in Polen, Italien und Frankreich sind rund 1.500 Mitarbeitende beschäftigt.

Das umfangreiche Angebot umfasst Womenswear und Accessoires, ergänzende Sortimente für Männer und Kinder sowie ausgewählte Home- und Living-Produkte. bonprix steht für eigenproduzierte Mode in einer hohen Größen- und Stilvielfalt und für ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsengagement.

Weitere Informationen unter: bonprix.de/corporate