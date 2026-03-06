LID Pressecorner

Sarah Schütz wird Leiterin der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau (SFZ)

Aarberg, den 6. März 2026

Die Schweizerische Fachstelle für Zuckerrübenbau erhält eine neue Leiterin. Frau Dr. Sarah Schütz übernimmt ab dem 23. März 2026 die Leitung der Fachstelle, die für die Forschung und Beratung im Bereich der Zuckerrüben zuständig ist. Zusätzlich wird Patrick Haldimann, derzeit Student an der HAFL für Agrarwissenschaften, das Team verstärken.

Sarah Schütz ist ausgebildete Agraringenieurin mit Doktortitel. Sie verfügt über langjährige und umfassende Erfahrung im Pflanzenschutz und Pflanzenbau, die sie in Funktionen mit globaler Führungs- und Projektverantwortung bei einem international tätigen Pflanzenschutz- und Saatgutunternehmen gesammelt hat. Ihre Kompetenzen umfassen die gesamte Bandbreite moderner Pflanzenschutzlösungen – von chemischen und biologischen Ansätzen bis hin zu digitalen Anwendungen – und werden für die Zuckerrübenbranche von grossem Nutzen sein. Mit ihrer Leidenschaft für die Landwirtschaft und ihrer Praxisnähe wird sie die strategische Ausrichtung der Fachstelle bestimmen und gleichzeitig mit ihrem Team an den Details arbeiten, um den Fortschritt im Zuckerrübenanbau sicherzustellen.

Parallel zur neuen Leitung wird die Fachstelle ab August mit Patrick Haldimann verstärkt. Patrick Haldimann absolviert aktuell einen Bachelor-Studiengang an der HAFL Zollikofen, dessen Fokus auf den Anbau der Zuckerrüben liegt. Ab August wird er sich in die Aktivitäten der Fachstelle einarbeiten und das Team sowohl bei der Beratung der Produzenten als auch bei der Arbeit im Zusammenhang mit den zahlreichen Zuckerrübenversuchen verstärken.

Sarah Schütz übernimmt die Leitung des Zentrums in einer agronomisch anspruchsvollen Zeit mit spannenden Fragen rund um den Zuckerrübenanbau. Sie ist bereit, sich mit ihrem Team diesen zahlreichen Herausforderungen zu stellen. Zu diesem Team gehören Basile Cornamusaz, Berater für die Westschweiz, Samuel Jenni und Hansjörg Weber, beide Berater für die Zentralschweiz, Matthias Lüscher, Berater für die Ostschweiz, sowie Dr. Madlaina Peter, verantwortlich für die wissenschaftlichen Aspekte der verschiedenen Forschungsprojekte für einen erfolgreichen Zuckerrübenanbau. Patrick Haldimann wird das Team im nächsten Sommer vervollständigen.

Die Stärkung des Zuckerrübenzentrums ermöglicht es, die strategischen Ziele beizubehalten. Die Institution ist bereit, ihre Arbeit fortzusetzen, sich den Herausforderungen zustellen und die Zuckerrübenanbauer zu unterstützen.

