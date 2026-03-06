LID Pressecorner

La variété fruitière suisse de l'année 2026 : la griotte Hallauer Aemli

Communiqué de presse, FRUCTUS

Wädenswil, en février 2026

FRUCTUS, l'association pour la promotion de la diversité des variétés fruitières, a élu la griotte Hallauer Aemli variété fruitière suisse de l'année 2026. Cette variété est emblématique des espèces fruitières devenues rares qui, malgré les défis actuels qui se posent à l'arboriculture fruitière, ont un potentiel d'avenir et contribuent à la préservation de la diversité génétique.

La Hallauer Aemli est probablement originaire de la région de Hallau, dans le canton de Schaffhouse, et a été documentée en 1937. Des analyses génétiques montrent qu'il s'agit de la griotte la plus répandue parmi les variétés dites « Aemli ». Malgré sa diffusion passée, sa production a fortement diminué au cours des dernières décennies. La culture du griottier dans des cerisaies commerciales n’a guère été pratiquée en Suisse à ce jour. Ils étaient plutôt cultivés à petite échelle dans des jardins familiaux destinés à l'autoconsommation et sur des arbres isolés dans des exploitations agricoles. Ils constituaient alors une base importante pour la transformation. Le déclin de cette forme d'exploitation et la spécialisation croissante en arboriculture a de plus en plus relégué les griottiers au second plan.

La production de cerises sous pression

Le déclin des griottiers est cependant aussi lié aux difficultés croissantes rencontrées dans la production de cerises : la drosophile du cerisier (Drosophila suzukii), importée d'Asie, constitue un défi majeur depuis plusieurs années. Contrairement aux drosophiles indigènes, elle s'attaque également aux fruits mûrs intacts. Ceux-ci deviennent mous et pourrissent, ce qui les rend impropres à la commercialisation. La reproduction rapide de cette drosophile lui permet de s’en prendre à de grandes surfaces en peu de temps. Il en résulte des pertes de récolte et une augmentation considérable des coûts liés à la protection des végétaux. C'est pourquoi on ne trouve quasiment plus aujourd'hui de cerises non traitées dans les jardins potagers.

La variété Hallauer Aemli présente toutefois des caractéristiques qui en font un très bon choix pour le jardin familial. L'arbre reste relativement petit et est donc facile à couvrir de filets de protection. La couverture sous filet est actuellement considérée comme l'une des mesures les plus efficaces contre la drosophile du cerisier, en particulier lorsqu'il faut renoncer à une protection phytosanitaire intensive.

Aemli se révèle aussi peu exigeante quant au site. Elle pousse sur différents types de sols et s'adapte facilement aux emplacements moins favorables. Comparée à d'autres variétés fruitières, elle nécessite moins d'ensoleillement, ce qui permet de la planter même contre les murs exposés au nord. De tels emplacements semi-protégés offrent en même temps une protection contre la moniliose (Monilinia laxa). Comme Hallauer Aemli est autofertile, elle peut également être plantée seule et ne nécessite pas d'arbres pollinisateurs.

Un super aliment issu du jardin familial

Ces dernières années, les composants bénéfiques pour la santé des griottes ont fait l'objet d'une attention croissante de la part des chercheurs. Elles présentent des teneurs élevées en composés phénoliques et en anthocyanes, qui font partie des substances végétales secondaires ayant un effet antioxydant. Des études indiquent que les griottes ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent avoir un effet positif sur le système cardiovasculaire. Les produits à base de griottes sont également appréciés dans le domaine sportif, car ils favorisent la régénération musculaire.

La mélatonine, qui joue un rôle important dans le rythme circadien, est un autre composant naturel. La consommation régulière de griottes ou de jus de griotte est donc associée à une amélioration de la qualité du sommeil.

Au niveau gustatif, la Hallauer Aemli se caractérise par une acidité prononcée accompagnée d’une note sucrée. Cette variété est particulièrement adaptée à la transformation en confitures, jus, tartes, fruits secs ou eau-de-vie monovariétale, par exemple. Elle se conserve aussi couramment dans du sirop de sucre ou du kirsch en vue de son utilisation dans la tourte de la forêt-noire, par exemple. Les fruits doivent être récoltés à pleine maturité, car les griottes cessent de mûrir une fois cueillies. À ce stade, elles sont fragiles et doivent être consommées ou transformées rapidement.

L’élection comme variété fruitière suisse de l'année 2026 de la griotte Hallauer Aemli remet les griottes sur le devant de la scène. En plantant un arbre de la variété Hallauer Aemli, vous optez non seulement pour une griotte à haut rendement, mais vous contribuez aussi à la préservation d'une diversité fruitière précieuse sur les plans patrimonial et historique.

Jana Daepp, FRUCTUS

Lien vers les photos et informations complémentaires: www.fructus.ch/fr/hallaueraemli-odj26

FRUCTUS, l’association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier est une association à but non lucratif comptant plus de 1100 adhérents. Elle crée des liens entre des professionnel-le-s et des passionné-e-s de fruits en Suisse et à l’étranger.

FRUCTUS est l’organisation compétente en matière de variétés fruitières anciennes et de production de fruits en haute tige. Elle décrit et évalue les propriétés des variétés fruitières anciennes en vue de leur utilisation, sensibilise le grand public à la diversité des variétés fruitières et contribue ainsi à la conservation de la biodiversité dans le domaine des plantes utiles.

