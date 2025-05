OceanCare

Hans Erni-Preis für OceanCare-Gründerin Sigrid Lüber

Die Hans Erni-Stiftung hat Sigrid Lüber im Verkehrshaus Luzern mit dem Hans Erni-Preis ausgezeichnet. Damit würdigt sie das jahrzehntelange Engagement der Meeresschutzpionierin sowie die Arbeit der von ihr gegründeten Organisation OceanCare.

Der mit 50'000 Franken dotierte Preis wurde zum vierten Mal verliehen. Der Künstler Hans Erni hat sich Zeit seines Lebens für den Schutz der Natur eingesetzt. Mit dem nach ihm benannten Preis sollen Menschen geehrt werden, die fortschrittlich denken und handeln. Die am 22. Mai 2025 ausgezeichnete Preisträgerin Sigrid Lüber engagiert sich seit fast vier Jahrzehnten unermüdlich für gesunde und lebendige Ozeane.

Ein Moment verändert alles

Die Gründung von OceanCare geht auf das Jahr 1989 zurück. Beim Tauchen im Indischen Ozean wird Sigrid Lüber von Delfinen umringt – ein Schlüsselerlebnis. Zurück in der Schweiz legt sie das Fundament der heutigen Meeresschutzorganisation OceanCare und setzt sich ein klares Ziel: Einfluss nehmen auf die internationale Meerespolitik und dafür sorgen, dass der Umgang mit den Meeresbewohnern klaren Regeln folgt.

1992 betritt sie mit einem Rollkoffer voller Petitionsunterschriften ein Konferenzgebäude in Glasgow und führt den Delegierten der Internationalen Walfangkonferenz vor Augen, dass die Öffentlichkeit mehr Schutz für Wale und Delfine erwartet.

Engagement auf höchster politischer Ebene

Ab 2004 ist Sigrid Lüber bei allen wichtigen UN-Konferenzen zum Meeresschutz präsent. Mit visionärem Gespür für sich anbahnende Gefahren, einer Mischung aus engagiertem Pragmatismus und diplomatischem Geschick gepaart mit mutiger Konsequenz verschafft sie sich weltweit den Respekt von Regierungsdelegierten. Sie bringt brisante Themen wie Unterwasserlärm auf die Agenda internationaler Gremien und lässt bei der Umsetzung getroffener Beschlüsse nicht locker. 2011 wird OceanCare vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als Sonderberaterin für den Meeresschutz anerkannt.

Kontinuität im Wandel

Mehr als 30 Jahre lang prägte Sigrid Lüber die internationale Meerespolitik. 2022 übergab sie die strategische und operative Leitung von OceanCare an Fabienne McLellan. Als Präsidentin, Mentorin und Repräsentantin bleibt sie der Organisation treu, steht im Dialog mit Unterstützerinnen und Unterstützern und sichert mit ihrer Erfahrung weiterhin die Qualität der Meeresschutzarbeit.

