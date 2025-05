Pathé und Gelateria di Berna- eine süsse Premiere für die Westschweiz

Pathé und IMAX freuen sich, die Eröffnung des größten «IMAX with Laser»-Saals der Region Bern im Pathé Westside am 8. November 2024 bekannt zu geben. Guten Tag Pathé und IMAX eröffnen am 8. November 2024 den grössten "IMAX with Laser"-Kinosaal der Region Bern. Details entnehmen Sie bitte der ...

Ein Dokument

mehr