LID Pressecorner

VSP präsentiert «Schweizer Pilze» am Berner Sternenmarkt

Ein Dokument

VSP-Medienmitteilung, 31.10.2025

VSP präsentiert «Schweizer Pilze» am Berner Sternenmarkt

Der Verband Schweizer Pilzproduzenten (VSP) ist in diesem Jahr erstmals vom 20. November bis zum 7. Dezember 2025 am Berner Sternenmarkt vertreten. Mit einem eigenen Stand baut der VSP seine kulinarischen Aktivitäten über die BEA hinaus aus.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine neue Köstlichkeit freuen. Angeboten werden knusprig panierte Champignons, die unter dem Namen «Pilz-Knusperli» mit köstlichen Saucen serviert werden. Damit bietet der VSP nicht nur eine feine vegetarische Alternative, sondern zeigt auch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Schweizer Pilzen in der Küche. Zukünftig plant der VSP, das Angebot, um zusätzliche beliebte Pilzgerichte zu erweitern.

Ziel des Auftritts ist es, die Bekanntheit von Schweizer Pilzen zu erhöhen, neue Zielgruppen zu gewinnen und die Vielfalt sowie die Qualität heimischer Kulturpilze attraktiv und genussvoll zu präsentieren.

Der VSP freut sich darauf, Gäste am Sternenmarkt willkommen zu heissen und sie für Schweizer Pilze zu begeistern.

Kontakt: Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP Nicole Badertscher, Geschäftsführerin Mail: nb@tierraberna.ch Tel.: 079 568 78 17