MEDIENMITTEILUNG der SMP/PSL - swissmilk. Bern, 30. Oktober 2025

Ein Znüni für alle: Die Schweiz feiert die Milchpause

Seit über zwei Jahrzehnten sorgt der Tag der Pausenmilch für Freude und genussvolle Pausenmomente auf Schweizer Schulhöfen. Heute, am 30. Oktober 2025, fand der Anlass in allen Sprachregionen der Schweiz gleichzeitig statt. Zahlreiche engagierte «Pausenmilchfrauen» des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands (SBLV), Eltern, Lehrpersonen und viele weitere Freiwillige schenkten Milch aus – und brachten so rund 245'000 Kindern von der Kita bis zur 9. Klasse eine Portion regionalen Genuss in die Pause.

Mit viel Herzblut wurde auf Pausenplätzen in der ganzen Schweiz eingeschenkt, gelacht und genossen – ein einfaches Ritual mit grosser Wirkung: Der Tag der Pausenmilch verbindet Generationen, schafft Begegnungen und bringt regionale Produkte direkt in den Schulalltag.

Lernen mit Genuss

Der Tag der Pausenmilch zeigt Kindern auf genussvolle Weise, welchen Wert Milch als regionales Naturprodukt hat – und wie vielseitig sie als Teil einer ausgewogenen Ernährung ist.

Damit das Thema auch im Unterricht weiterlebt, stellt Swissmilk den Lehrpersonen Vertiefungsmaterial zur Verfügung – etwa das Lernprogramm «Vom Gras ins Glas», das Dossier «Verlockung Konsum», Znünibroschüren und weitere didaktische Materialien. Diese sind online unter www.swissmilk.ch/schule verfügbar und lassen sich flexibel in den Unterricht zu Ernährung, Landwirtschaft und Nachhaltigkeit integrieren.

Fachleute empfehlen Milch und Milchprodukte im Alltag

Ernährungsfachleute sind sich einig: Milch und Milchprodukte gehören zu einer ausgewogenen Ernährung. Zwei bis drei Portionen täglich – etwa ein Glas Milch, ein Becher Joghurt und ein Stück Käse – liefern wertvolle Nährstoffe. Der Tag der Pausenmilch leistet damit einen Beitrag, das Bewusstsein für ausgewogene Ernährung zu stärken, und bietet praxisnah ein schmackhaftes Erlebnis im Einklang mit dem Lehrplan 21.

Informationen zum Tag der Pausenmilch: www.swissmilk.ch/pausenmilch

