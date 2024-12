CGTN

CGTN: Sonderverwaltungsregion Macau schlägt neues Kapitel von „Ein Land, zwei Systeme" auf

Beijing (ots/PRNewswire)

In der Sonderverwaltungsregion (SVR) Macau fand am Freitag eine Feier zum 25. Jahrestag der Rückkehr Macaus ins Mutterland und zum Beginn der sechsten Amtszeit der Regierung der SVR Macau statt.

In seiner Ansprache sagte der chinesische Präsident Xi Jinping, die großen Erfolge Macaus seit seiner Rückkehr hätten der Welt bewiesen, dass das Konzept „Ein Land, zwei Systeme" über herausragende institutionelle Stärken und eine enorme Vitalität verfüge.

Die in der Politik verankerten Werte des Friedens, der Integration, der Offenheit und des Teilens seien China und dem Rest der Welt gemeinsam und verdienten es, gemeinsam geschützt zu werden, fügte Xi hinzu.

„Enormer Erfolg"

Xi lobte den enormen Wandel, der sich in Macau seit der Rückkehr zum Mutterland im Jahr 1999 vollzogen hat, und sagte, dass die „Ein Land, zwei Systeme"-Praxis zusammen mit den Merkmalen Macaus ein enormer Erfolg gewesen sei.

2023 belief sich das BIP Macaus auf rund 379,5 Mrd. MOP (rund 47,4 Mrd. USD), was einer Versiebenfachung gegenüber 1999 entspricht, während sich das Pro-Kopf-BIP mit rund 70.000 USD mehr als vervierfacht hatte. Auf der Forbes-Liste der reichsten Orte der Welt für 2024 steht Macau in Asien an erster und weltweit an zweiter Stelle.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Stadt lag 2023 bei 83,1 Jahren (gegenüber 77,9 Jahren noch 1999), was weltweit zu den höchsten Werten gehört. Die Arbeitslosenquote liegt seit 2012 im Durchschnitt unter 2 Prozent, was quasi der Vollbeschäftigung entspricht.

Auch der Tourismus hat sich herausragend entwickelt: von 6,6 Millionen Besucherinnen und Besuchern 1999 auf 39,4 Millionen 2019. Bis zum 7. Dezember hatte die Stadt in diesem Jahr über 32 Millionen Touristen empfangen – ein Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis zum Jahresende 33 Millionen erreichen wird.

„Neue Etappe"

Xi betonte, dass die „Ein Land, zwei Systeme"-Praxis in eine neue Phase eingetreten sei, und rief die neue Regierung der SVR am Freitag auf, die angemessene Diversifizierung der lokalen Wirtschaft zu fördern, die Effizienz der Verwaltung zu verbessern, eine Plattform für eine stärkere Öffnung zu schaffen und soziale Harmonie und Stabilität zu gewährleisten.

Im Rahmen des „Ein Land, zwei Systeme"-Konzepts genießt die SVR Macau eindeutige Vorteile, darunter den Status eines Freihandelshafens, ein separates Zollgebiet und ein einfaches und günstiges Steuersystem. Die Welthandelsorganisation erkennt Macau als eine der offensten Volkswirtschaften der Welt für Handel und Investitionen an.

Die chinesische Zentralregierung hat die einzigartige Stellung der Sonderverwaltungsregion voll berücksichtigt und sie ermutigt, sich in die nationale Entwicklungsstrategie zu integrieren und sicherzustellen, dass es eine größere Rolle bei der Öffnung des Landes spielt. Kooperationsmechanismen und Infrastrukturen – wie die Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area, die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke und die Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin – haben Macao Entwicklungsspielraum und umfassende Möglichkeiten eröffnet.

Mit Unterstützung der Zentralregierung hat Macau fast 60 Abkommen mit dem Ausland unterzeichnet und solide Wirtschafts-, Handels- und Kulturbeziehungen zu über 120 Ländern und Regionen aufgebaut. Die Zahl der internationalen Organisationen und Institutionen, an denen Macau beteiligt ist, ist auf mehr als 190 gestiegen, und Macau hat sich den visafreien oder visumfreien Zugang zu 147 Ländern und Regionen gesichert. Außerdem hat Macau 13 Partnerstädte.

Der Beitrag Macaus zur „Belt and Road Initiative", auch bekannt als „Neue Seidenstraße", hat der Weltwirtschaft neuen Schwung verliehen. Im Jahr 2023 erreichte der Wert der von Macau in die Partnerländer der Neuen Seidenstraße gelieferten Waren 770 Millionen MOP, was einem Anstieg von 47,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht; der Wert der Einfuhren aus den Partnerländern der Neuen Seidenstraße betrug 30,92 Milliarden MOP, ein Anstieg von 18,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im vergangenen Jahr bildeten Macau und Hengqin eine gemeinsame Delegation, die im Ausland um Investitionen warb. In Singapur, Malaysia, Indonesien, Portugal, Spanien und anderen Ländern fanden fast 350 Treffen zur Geschäftsanbahnung statt, und es wurden 17 Kooperationsabkommen unterzeichnet.

In seiner Rede zeigte sich Xi zuversichtlich, dass die SVR Macau neue Entwicklungshorizonte erschließen und immer wieder neuen Ruhm erlangen werde, solange das „Ein Land, zwei Systeme"-Prinzip umfassend, präzise und unbeirrbar umgesetzt werde.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Xi-Jinping-delivers-speech-at-gathering-marking-Macao-s-return-anniversary-1ztOa4Tr3eU/p.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-sonderverwaltungsregion-macau-schlagt-neues-kapitel-von-ein-land-zwei-systeme-auf-302337905.html