Stax ernennt Peter Rodrigues-Renon zum Direktor für die Leitung der EMEA Value Creation Practice

NEW YORK, 9. Januar 2025 /PRNewswire/– Stax LLC, ein globales Strategieberatungsunternehmen, das sich auf kommerzielle Due-Diligence-Prüfungen, Wertschöpfung und Exit-Planung für Private-Equity-Firmen, PE-unterstützte Unternehmen, Hedgefonds und Investmentbanken spezialisiert hat, freut sich, die Ernennung von Peter Rodrigues-Renon zum Direktor bekannt zu geben, der die EMEA Value Creation Practice in der Londoner Niederlassung leiten wird. Peter verfügt über umfassende Erfahrung in der Förderung der Wertschöpfung durch die Abstimmung von Strategie, kommerziellen Erkenntnissen und operativer Umsetzung.

„Seine nachgewiesene Fähigkeit, umsetzbare Wertschöpfungspläne zu definieren, zu quantifizieren und umzusetzen, wird die Möglichkeiten von Stax verbessern, messbare und nachhaltige Ergebnisse für seine Kunden zu erzielen", sagte Vince Zosa, Managing Director, Value Creation. „Peter wird unser Wachstum in drei wichtigen Bereichen vorantreiben: Ausbau unserer europäischen Fähigkeiten in den Bereichen Strategie, kommerzielle Exzellenz und Preisgestaltung, während wir auf unseren nachgewiesenen Erfolgen bei der Unterstützung der Portfoliounternehmen unserer Kunden aufbauen; Leitung der internationalen Expansion von Stax, um den steigenden globalen Bedürfnissen unserer Private-Equity-Kunden gerecht zu werden; und Nutzung seiner fundierten Technologiekenntnisse – insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, KI und technologiegestütztes Wachstum – zur Beratung unserer Kunden bei der Erschließung von Transformationswerten.

In seiner beruflichen Laufbahn hatte er Führungspositionen bei EY-Parthenon, Alvarez & Marsal und PwC inne, wo er bei Private-Equity- und M&A-Initiativen von Unternehmen erfolgreiche Ergebnisse erzielen konnte. Er hat komplexe Buy-Side-Transaktionen geleitet, darunter Integrationen in mehreren Ländern, Ausgliederungen und Übergänge von öffentlichen zu privaten Unternehmen. Sein Fachwissen erstreckt sich über mehrere Sektoren, mit besonderem Schwerpunkt auf Technologie und Software, Unternehmensdienstleistungen und Verbrauchermärkten.

„Es ist ein Privileg, Stax in einer so aufregenden Zeit beizutreten", sagte Peter Rodrigues-Renon. „Die Möglichkeit, die bewährten US-Fähigkeiten von Stax auf den britischen und EMEA-Märkten zu skalieren, ist einzigartig und motivierend. Die datengesteuerte, handlungsorientierte Denkweise von Stax deckt sich perfekt mit meinem Ansatz. Ich konzentriere mich auf die Verbindung von Strategie und operativer Umsetzung, um Private-Equity-Kunden dabei zu helfen, das volle Potenzial ihrer Investitionen auszuschöpfen. Indem ich an der Schnittstelle von Strategie und Betrieb arbeite, erziele ich wirkungsvolle, nachhaltige Ergebnisse und arbeite eng mit den Managementteams zusammen, um den Erfolg voranzutreiben."

Phil Dunne, UK Managing Director, hob die Bedeutung von Peters Ernennung hervor. „Peters Kombination aus strategischem Verständnis, operativer Expertise und tiefgreifendem Branchenwissen macht ihn zu einer hervorragenden Ergänzung für das Team. Sein unternehmerisches Denken, gepaart mit seiner Erfahrung in der Umsetzung von Wertschöpfungsstrategien, passt perfekt zur Kultur von Stax und seinem Engagement für den Erfolg seiner Kunden. Peters Führung wird eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung unseres Wachstums und der Erzielung erstklassiger Ergebnisse für unsere Kunden in Großbritannien und darüber hinaus spielen.

Das Londoner Büro von Stax hat sich rasch vergrößert, um der wachsenden Nachfrage von Private-Equity-Firmen und Portfoliounternehmen in ganz EMEA gerecht zu werden. Mit der Ernennung von Peter Rodrigues-Renon bekräftigt Stax sein Engagement für die Bereitstellung transformativer Wertschöpfungsstrategien, bei denen lokales Fachwissen mit globalen Ressourcen kombiniert wird, um den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.

