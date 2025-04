Entlastungspaket: Kürzungen bei der Landwirtschaft fehl am Platz

Medienmitteilung Neue Fachbewilligung Pflanzenschutz ab 2026 Am 1. Januar 2026 tritt in der Schweiz eine neue Regelung für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Kraft: Ihr Kauf und deren Einsatz in der Landwirtschaft setzt eine gültige Fachbewilligung voraus. ...

