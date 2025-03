Die Westernkomödie «Der letzte Ritt nach San Fernando» auf dem Bau-ernhof erleben

LID Pressecorner

Die Westernkomödie «Der letzte Ritt nach San Fernando» auf dem Bauernhof erleben

Die Westernkomödie «Der letzte Ritt nach San Fernando» auf dem Bauernhof erleben

Das hof-theater.ch reist mit seinen volksnahen Theaterproduktionen von Bauernhof zu Bauernhof. Zum 20-jährigen Jubiläum zeigt das hof-theater.ch die musikalische Westernkomödie «Der letzte Ritt nach San Fernando» YEE-HAW!

Theater in der «urchigen» Atmosphäre eines Bauernhofs – das hof-theater.ch macht’s möglich. Von Frühling bis Herbst verwandelt das hof-theater.ch Stall, Scheune oder Heuboden in einen stimmungsvollen Theaterraum und bietet seinem Publikum unterhaltsame, berührende, anregende und stets unvergessliche Theaterabende. Die Bauernfamilien vor Ort übernehmen dabei die Rolle der Gastgeber. Mit viel Herzblut sorgen sie für ein gemütliches Ambiente und verwöhnen die Gäste mit Speis und Trank aus Eigenproduktion.

Über das Stück: Tote Hose in San Fernando: Dank des schlecht gelaunten und äusserst schiesswütigen Sheriffs ist die einstige Goldgräberstadt am Old Man River nur noch ein Schatten ihrer selbst. Auch der Saloon «Zum dreibeinigen Pony» hat schon wildere Zeiten erlebt. Neben der Chefin, dem Koch und der Barsängerin Caro Coquette ist kaum noch jemand übrig – und Caro ist mittlerweile selbst ihr bester Gast …

Doch eines Tages schwingen die Saloontüren auf, und ein namenloser Fremder betritt die staubige Szenerie. Ist dieser adrette Cowboy mit dem losen Mundwerk womöglich der sehnsüchtig erwartete Held, der Caro aus dieser gottverlassenen Gegend herausholen kann? Es entspinnt sich ein wahnwitziger Reigen um verlorene Familienmitglieder, halbe Schatzkarten, glutenfreie Suppen und die Liebe – an einem Ort, wo man sie nun wirklich nicht erwartet hätte.

Die Westernparodie «Der letzte Ritt nach San Fernando» verspricht ein vergnügliches Theatererlebnis mit einem musikalischen und komödiantischen Feuerwerk. Die Songauswahl reicht von Johnny Cash und Nancy Sinatra bis Britney Spears, Gitte und den Bee Gees – von «Cotton Eye Joe» über «Summer Wine» bis hin zu Musicalhits aus «Rebecca» und «Jekyll & Hyde». YEE-HAW!

Der Spielort Bauernhof, kombiniert mit Theateraufführung und Gastronomie, ist in dieser Art als Kulturangebot schweizweit einzigartig. Das hof-theater.ch schafft und fördert mit seiner Kulturarbeit einen Ort der Begegnung zwischen Menschen aus ländlichen und städtischen Gebieten. Initiator und Organisator ist der 2005 gegründete Verein hof-theater.ch. Darin engagieren sich innovative Bauernfamilien, die auf ihrem Hof einem breiten Publikum ein kulturelles Angebot anbieten. Das hof-theater.ch steht unter dem Patronat des Schweizer Bauernverbands und seiner Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern. Für dich.».

Mehr Infos zum Theater, den Aufführungsorten und den Gastgeberfamilien gibt‘s unter www.hof-theater.ch.

Spielplan 2025 «Der letzte Ritt nach San Fernando »

Fr. 23.05.25 20.00, essen ab18.00 St. Urban LU Berghof Erlebnis, Oberer Berghof 1, 4915 St. Urban

Sa. 24.05.25 20.00, essen ab 18.00 St. Urban LU Berghof Erlebnis, Oberer Berghof 1, 4915 St. Urban

Sa. 31.05.25 20.00, essen ab 18.00 Uettligen BE Biohof Schüpfenried, Schüpfenried 36, 3043 Uettligen

So. 01.06.25 14.00, essen ab 12.00 Uettligen BE Biohof Schüpfenried, Schüpfenried 36, 3043 Uettligen

Fr. 06.06.25 20.00, essen ab 18.00 Siglistorf AG Familie Bamberger, Belchenstrasse 4, 5462 Siglistorf

Sa. 07.06.25 20.00, essen ab 18.00 Siglistorf AG Familie Bamberger, Belchenstrasse 4, 5462 Siglistorf

Fr. 13.06.25 20.00, essen ab 18.00 Les Prés-d'Orvin BE Kathrin Schenk, Métairie d'Evilard, 2534 Les Prés-d'Orvin

Sa. 14.06.25 20.00, essen ab 18.00 Wädenswil ZH Schluchtalhof, Obere Bergstrasse 119, 8820 Wädenswil

Do. 19.06.25 20.00, essen ab 18.00 Turbenthal ZH Alpwirtschaft Schnurrberg, Schnurrberg 560, 8488 Turbenthal

Fr. 20.06.25 20.00, essen ab 18.00 Turbenthal ZH Alpwirtschaft Schnurrberg, Schnurrberg 560, 8488 Turbenthal

Fr. 27.06.25 20.00, essen ab 18.00 Ramsen SH Dani's Chuestallbeiz, Wiesholzerstrasse 46, 8262 Ramsen

Sa. 28.06.25 20.00, essen ab 18.00 Hofstatt LU Urs & Silvia Bernet, Gutshof Aentenbach, 6154 Hofstatt

Do. 03.07.25 20.00, essen ab 18.00 Altnau TG Feierlenhof, Bleihofstrasse 25, 8595 Altnau

Fr. 04.07.25 20.00, essen ab 18.00 Osterfingen SH Weingut Lindenhof, Dorfstrasse 19, 8218 Osterfingen

Sa. 05.07.25 20.00,essen ab 18.00 Benken SG Familie Mettler-Kühne, Buchenriet 3, 8717 Benken

Fr. 11.07.25 20.00, essen ab 18.00 Zwieselberg BE Familie Schäfer, Kreuzgasse 53, 3645 Zwieselberg

Sa. 12.07.25 20.00, essen ab 18.00 Oberwil (Dägerlen) ZH Familie Blatter/ Steeger, Zur Höhni 1, 8471 Oberwil (Dägerlen)

Sa. 02.08.25 20.00,essen ab 18.00 Triengen LU Urs Arnold, Moosgasse 9, 6234 Triengen Organisation BBV Surental)

Fr. 08.08.25 20.00, essen ab 18.00 Kehrsatz BE Familie Schmutz-Moser, unt. Breitenacker 5, 3122 Kehrsatz

Sa. 09.08.25 20.00, essen ab 18.00 Kehrsatz BE Familie Schmutz-Moser, unt. Breitenacker 5, 3122 Kehrsatz

Di. 12.08.25 20.00, essen ab 18.00 Bergdietikon AG Familie Eichenberger, Oberer Schönenberg, 8962 Bergdietikon

Do. 14.08.25 20.00, essen ab 18.00 Wittnau AG Familie Schmid, Erlenhof, 5064 Wittnau

Fr. 15.08.25 20.00, essen ab 18.00 Wittnau AG Familie Schmid, Erlenhof, 5064 Wittnau

Sa. 16.08.25 20.00, essen ab 18.00 Schüpfheim LU Familie Emmenegger, Roorberg, 6170 Schüpfheim

Do. 21.08.25 20.00, essen ab 18.00 Sigigen LU Toni Seeholzer, Oberamsig 1, 6019 Sigigen

Fr. 22.08.25 20.00, essen ab 18.00 Hermetschwil AG Familie Waltenspül, Stafflerstrasse 50, 5626 Hermetschwil

Sa. 23.08.25 20.00, essen ab 18.00 Hermetschwil AG Familie Waltenspül, Stafflerstrasse 50, 5626 Hermetschwil

Fr. 29.08.25 20.00, essen ab 18.00 Kerns OW Familie Ettlin, Bord, Bordstrasse 2, 6064 Kerns

Sa. 30.08.25 20.00, essen ab 18.00 Kerns OW Familie Ettlin, Bord, Bordstrasse 2, 6064 Kerns

Fr. 05.09.25 20.00, essen ab 18.00 Heiligenschwendi BE Familie Mühlemann, Schalleberg 138, 3625 Heiligenschwendi

Sa. 06.09.25 20.00, essen ab 18.00 Heiligenschwendi BE Familie Mühlemann, Schalleberg 138, 3625 Heiligenschwendi

So. 07.09.25 19.00, essen ab 17.00 Heiligenschwendi BE Familie Mühlemann, Schalleberg 138, 3625 Heiligenschwendi

Do. 11.09.25 20.00. essen ab 18.00 Muri AG Museum zwischen Pflug und Korn, Dorfstrasse 15, 5630 Muri

Fr. 12.09.25 20.00, essen ab 17.30 Aesch ZH Kümmerli Hof, Fildernweg 2, 8904 Aesch

Sa. 13.09.25 20.00, essen ab 17.30 Aesch ZH Kümmerli Hof, Fildernweg 2, 8904 Aesch

Do. 18.09.25 20.00, essen ab 18.00 Laufen BL Neuhof-Schüüre, In den Spitzen 5, 4242 Laufen

Sa. 20.09.25 20.00, essen ab 18.00 Alberswil LU Schweizerisches Agrarmuseum, Burgrain 24, 6248 Alberswil

Rückfragen: Verein hof-theater.ch, Cyrill Altwegg, Produktionsleiter Verein, Mobile 079 336 76 16 www.hof-theater.ch