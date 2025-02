Eines Tages gab es keine Schweizer Milch mehr

Medienmitteilung Berufe der Landwirtschaft gehen an die SwissSkills 2025 Vom 17. bis 21. September messen sich in Bern junge Leute in über 90 Berufen und küren die Besten. Mit dabei sind mit Landwirt/in, Gemüsegärtner/in und Weinfachfrau/mann auch drei Berufe der ...

Ein Dokument

mehr