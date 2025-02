LID Pressecorner

Werde AgrarScout – neuer Ausbildungsgang an der LUGA 2025

Medienmitteilung des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes LID

Kommunikation, Leidenschaft für die Landwirtschaft und Freude am Wissensaustausch – all das steht im Mittelpunkt der nächsten AgrarScout-Schulung: Am 28. und 29. April 2025 findet während der LUGA in Luzern die kostenlose Ausbildung statt. Ziel ist es, engagierte Botschafterinnen und Botschafter der Schweizer Landwirtschaft auf ihre Einsätze vorzubereiten. Die Anmeldung ist ab sofort offen.

AgrarScouts verleihen der Schweizer Landwirtschaft ein Gesicht. Sie informieren direkt, praxisnah und politisch neutral. Sie stehen für Dialog, schaffen Verständnis und stärken das Vertrauen in die Landwirtschaft. Ob auf Messen oder bei Events: AgrarScouts bringen Menschen ins Gespräch, bauen Brücken zwischen Stadt und Land und fördern so das Miteinander. Künftige AgrarScouts haben einen engen Bezug zur Landwirtschaft, müssen offen und bereit für den landwirtschaftlichen Dialog mit der Bevölkerung sein.

AgrarScout-Schulung – jetzt anmelden!

Am 28. und 29. April 2025 findet an der LUGA in Luzern die nächste kostenlose AgrarScout-Schulung statt. Am ersten Tag stehen Kommunikations- und Auftrittskompetenz im Fokus, am zweiten Ausbildungstag wird das Gelernte direkt an der LUGA umgesetzt.

Neben spannenden Einblicken erhalten die Teilnehmenden ein professionelles Fotoshooting sowie eine AgrarScouts-Weste und ein T-Shirt. Nach der Schulung warten Einsätze an Messen und Events, um den Austausch mit Konsumentinnen und Konsumenten aktiv mitzugestalten – mit einer Entschädigung pro Einsatztag (CHF 150.- Entschädigung, CHF 100.- Spesen). Zudem bietet die AgrarScouts-Community eine starke Vernetzung und einen jährlichen Community-Event.

Hier geht es direkt zur Anmeldung: https://www.lid.ch/baeuerinnen-und-bauern/agrarscouts/anmeldeformular-agrarscouts

Anmeldeschluss ist der 31. März 2025.

Wer steht hinter dem Projekt «AgrarScouts»?

Der Landwirtschaftliche Informationsdienst LID schlägt Brücken zwischen Stadt und Land. Mit Fachwissen, Erfahrung und einem breiten Netzwerk vermittelt er Wissen, klärt auf und schafft Verständnis für die Landwirtschaft. Sein Angebot richtet sich an Medienleute, Lehrpersonen, Konsumentinnen und Konsumenten sowie an Verantwortliche aus Politik und Wirtschaft, Bäuerinnen und Bauern, Verbände und Organisationen. Der LID ist als Verein organisiert, politisch neutral und spricht die gesamte Land- und Ernährungswirtschaft an. Momentan sind über 90 Organisationen Mitglied beim LID.

Kontakt:

Nina Hübner, Projektleiterin AgrarScouts, 031 359 59 91, nina.huebner@lid.ch