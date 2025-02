Quantinuum

Quantinuums „Reimei"-Quantencomputer ist nun bei RIKEN voll einsatzfähig und läutet eine neue Ära des hybriden Quanten-Hochleistungsrechnens ein

Der Quantencomputer „Reimei" von Quantinuum, der in der Weltklasse-Einrichtung RIKEN installiert ist, wird den wissenschaftlichen Fortschritt im Quantencomputing in der Physik, Chemie und anderen Anwendungen beschleunigen.

Quantinuum, das weltweit größte Unternehmen für integrierte Quantencomputer, und RIKEN, Japans größte umfassende Forschungseinrichtung, gaben heute die erfolgreiche Vor-Ort-Installation des Quantencomputers „Reimei" von Quantinuum auf dem RIKEN-Campus Wako in Saitama, Japan, bekannt. RIKEN hat eine Weltklasse-Anlage für den Quantencomputer mit eingefangenen Ionen entworfen, vorbereitet und geliefert, die Generationen von Hochleistungsquantensystemen ermöglichen wird.

Diese hochmoderne Maschine ist nun voll funktionsfähig und läutet eine neue Ära der Entdeckung und Innovation ein. Mit der Installation in RIKENs Weltklasse-Einrichtung haben japanische Forscher nun direkten Zugang zu Quantinuums hochmoderner Quantencomputertechnologie, die als die leistungsfähigsten Systeme der Welt bekannt ist. Die Hardware von Quantinuum zeichnet sich dadurch aus, dass sie als einziges verfügbares System eine einzigartige Architektur verwendet, die Qubits physisch bewegt und so neue Werkzeuge und Möglichkeiten erschließt, die auf anderen Plattformen nicht verfügbar sind. Die außergewöhnliche Leistung und Konsistenz des Systems werden durch die Stabilität der erstklassigen Umgebung der Einrichtung unterstützt, die so konzipiert, gebaut und gewartet wird, dass die Fähigkeiten der Quantencomputer von Quantinuum maximiert werden.

Dieser leistungsstarke Quantencomputer mit dem Namen „Reimei", was auf Japanisch „Morgenröte" bedeutet, symbolisiert das unglaubliche Potenzial der Quantentechnologie und integrierter hybrider Rechenplattformen. Der Quantencomputer mit gefangenen Ionen von Quantinuum wird mit dem berühmten japanischen Flaggschiff-Supercomputer Fugaku von RIKEN zusammenarbeiten und eine hochmoderne Quanten-HPC-Hybridplattform schaffen, die für Berechnungen ausgelegt ist, die die Fähigkeiten herkömmlicher Supercomputer übertreffen – ein aufregender Fortschritt für die wissenschaftliche Forschung.

Diese bahnbrechende Anlage ist Teil eines ehrgeizigen Projekts, das von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), einer nationalen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie, in Auftrag gegeben wurde.

Die nächste Phase dieser Zusammenarbeit wird sich auf die Integration einer Quanten-HPC-Hybridplattform im Jahr 2025 konzentrieren. Quantinuum freut sich auf die Zusammenarbeit mit RIKEN und anderen Partnern, um die Abläufe in dieser innovativen Hybridumgebung zu optimieren.

Darüber hinaus wird Quantinuum die Zusammenarbeit mit RIKEN-Forschern fortsetzen, um die wissenschaftliche Forschung in verschiedenen Anwendungsbereichen voranzutreiben. Das Unternehmen wird mit lokalen Zulieferern zusammenarbeiten, um die Quantenlieferkette zu verbessern und das Wachstum des japanischen Quantencomputer-Ökosystems durch maßgeschneiderte, persönliche Workshops und Tutorials zu fördern.

Dr. Mitsuhisa Sato, Division Director der Quantum-HPC Hybrid Platform Division, RIKEN Center for Computational Science, sagte: „Reimeis hochpräzise Qubits und die All-to-All-Konnektivität werden die Forschungsmöglichkeiten unserer Quanten-HPC-Hybridplattform erheblich verbessern. Wir freuen uns darauf, mit dem Quantinuum-System und unserem Fugaku neue Wege in der wissenschaftlichen Forschung für hybride Quanten-HPC-Anwendungen zu beschreiten."

Dr. Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum, betonte die Bedeutung dieses Meilensteins: „Diese Installation stellt einen entscheidenden Moment für unsere globale Strategie dar und markiert den ersten Einsatz unserer Quantentechnologie außerhalb der USA vor Ort. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den herausragenden Forschern von RIKEN, deren Fachwissen entscheidend dazu beitragen wird, beispiellose wissenschaftliche Durchbrüche voranzutreiben."

