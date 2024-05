Blockdaemon

Blockdaemon erweitert seine Präsenz in Abu Dhabi mit der Gründung einer Einheit unter der Registrierungsbehörde des Abu Dhabi Global Market (ADGM)

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Blockdaemon erhält grünes Licht von der ADGM und ebnet den Weg für eine Expansionsstrategie in den VAE

Blockdaemon, das führende Blockchain-Infrastrukturunternehmen für institutionelle Kunden, gab heute bekannt, dass es seine Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter ausbaut und ein Büro einrichtet und ein Unternehmen in Abu Dhabi unter der Registrierungsbehörde des Abu Dhabi Global Market (ADGM) gründet.

Die Ausweitung des Betriebs und der Bereitstellung von Web3-Infrastrukturlösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten umfasst die lokale Bereitstellung der Knoten- und Validator-Infrastrukturlösungen sowie der selbst gehosteten MPC-Wallet-Technologie.

„Dies ist ein bedeutender Schritt für Blockdaemon, um seine Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verstärken und unsere Partnerschaft mit den lokalen Regulierungsbehörden und Kunden zu vertiefen", sagte Amor Sexton, Betriebsleiterin von Blockdaemon. „Mit der Zulassung von Blockdaemon durch die Registrierungsbehörde der ADGM festigen wir nicht nur unsere Position in der Region als führender Anbieter von Web3-Infrastruktur, sondern bekräftigen auch unser Engagement, Institutionen mit Blockchain-Infrastruktur zu unterstützen. Diese Zulassung unterstreicht unser Engagement für Integrität und Vertrauenswürdigkeit."

Konstantin Richter, Geschäftsführer und Gründer von Blockdaemon, kommentierte: „Während wir unsere Aktivitäten weiter ausbauen und unsere Partnerschaften auf der ganzen Welt vertiefen, ebnet dieser Meilenstein den Weg für mehr Zusammenarbeit und Innovation im dynamischen Blockchain-Ökosystem der VAE. Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten und bleiben unserer Mission treu, Unternehmen und Organisationen mit sicheren und skalierbaren Blockchain-Infrastrukturlösungen zu unterstützen."

Arvind Ramamurthy, Leiter der Marktentwicklung bei der ADGM, sagte: „Wir gratulieren Blockdaemon zur Erteilung der Lizenz durch die ADGM, um ihre Präsenz in Abu Dhabi aufzubauen. Die Entscheidung eines führenden institutionellen Blockchain-Infrastrukturunternehmens, mit ADGM in dieser Region zu expandieren, unterstreicht das fortschrittliche regulatorische Umfeld, das unser internationaler Finanzplatz bietet, sowie das erhebliche Potenzial und die Nachfrage innerhalb des Blockchain- und Web3-Subclusters und der damit verbundenen Dienstleistungen. Die ADGM war ein Pionier bei der Schaffung eines Ökosystems, das das Wachstum und den Erfolg von Unternehmen wie Blockdaemon begünstigt, und wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die sie in dieser Region erschließen können."

Blockdaemon wurde 2017 von Konstantin Richter gegründet, um Blockchain-Protokollen, Krypto-Natives und traditionellen Finanzinstituten eine Infrastruktur auf institutioneller Ebene zu bieten. Im Februar 2022 expandierte Blockdaemon in den asiatisch-pazifischen Raum und kurz darauf, im März 2022, in die EMEA-Region. Diese jüngste Ankündigung folgt einem bedeutenden geografischen Wachstum und Produktinnovationen bei Blockdaemon: dem Builder Vault, der unsere fortschrittliche MPC-Technologie nutzt, im Juni 2022 sowie dem Blockdaemon Wallet im April 2023 und der von indizierten Daten unterstützten API Suite von Blockdaemon im März dieses Jahres.

Informationen zu Blockdaemon Blockdaemon treibt die Blockchain-Wirtschaft mit einer Reihe von branchenführenden Infrastrukturlösungen voran. Wir sind ein weltweit etablierter, ISO-27001-zertifizierter Partner mit umfassender Protokollabdeckung, der technische Tiefe, branchenführende SLAs, mehr als 70 globale Präsenzpunkte bei mehr als 10 Cloud- und Bare-Metal-Anbietern und 24/7-Support für eine unübertroffene Erfahrung auf institutionellem Niveau bietet. Wir bieten integrierte Geschäftslösungen für Börsen, Depotbanken, Krypto-Plattformen, Finanzinstitute und Entwickler, die unsere End-to-End-Suite von Blockchain-Tools nutzen, darunter dedizierte Nodes, APIs, Staking, Liquid Staking, MPC-Technologie und mehr. Blockdaemon bietet seinen Kunden die Möglichkeit, schnell und einfach zu skalieren, ohne dass die Sicherheit oder die Einhaltung von Vorschriften beeinträchtigt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter https://blockdaemon.com

press@blockdaemon.com