Valid stellt erfolgreich die Remote-SIM-Bereitstellungs- und OTA-Plattform für Mobily bereit und revolutioniert damit das eSIM-Kundenerlebnis

Als wichtigen Schritt zur Förderung der mobilen Konnektivität in Saudi-Arabien hat Mobily erfolgreich die fortschrittliche Remote-SIM-Bereitstellungs (Remote SIM Provisioning, RSP)-Plattform von Valid eingeführt. Diese lokale Lösung, die sowohl für Verbraucher- als auch für IoT-Dienste entwickelt wurde, wird die Art und Weise optimieren, wie Mobily die SIM- und eSIM-Profile seiner Abonnenten verwaltet. Dieses Projekt stellt die Kompetenz von Valid bei der Bereitstellung integrierter RSP- und OTA-Lösungen (Over-the-Air) unter Beweis.

Transformation des eSIM-Erlebnisses

Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die Remote-SIM-Bereitstellungslösung von Valid, mit der Benutzer eSIM-Profile aktivieren und verwalten können, ohne physische Geschäfte aufsuchen zu müssen. Diese Umstellung verändert die Art und Weise, wie Kunden ihre Geräte verbinden, und bietet einen schnelleren und flexibleren Zugang zu Mobilfunknetzen — was besonders für IoT- und M2M-Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist, bei denen eine schnelle und sichere Konnektivität unerlässlich ist.

Die Lösung umfasst auch die Over-the-Air-Plattform von Valid, die es Mobily ermöglicht, SIM- und eSIM-Profile einfach aus der Ferne zu verwalten. Diese Technologie vereinfacht die Erfahrung der Abonnenten, bietet schnellere Aktualisierungen der Konnektivität und verbessert die allgemeine Sicherheit.

Nahtlose Konnektivität zu den Abonnenten von Mobily

Die Abonnenten von Mobily können sich auf ein reibungsloseres Netzwerkerlebnis mit nahtloser Konnektivität, schnellerem Profilwechsel und verbesserter Sicherheit freuen. Die Flexibilität der Plattform unterstützt alles von Verbraucher-Smartphones bis hin zu IoT-Geräten und macht sie zu einer robusten Lösung für Unternehmen in Branchen wie M2M, Logistik, Gesundheitswesen und Smart Cities. Für Mobily bedeutet dies eine höhere betriebliche Effizienz, da das Unternehmen nun Profile verwalten, Updates bereitstellen und die Sicherheit aus der Ferne aufrechterhalten kann, wodurch Zeit und Aufwand reduziert werden.

„Wir bei Mobily sind bestrebt, innovative Lösungen zu liefern, die unseren Kunden direkt zugutekommen", sagte Omar Alomar, leitender Netzwerkbeauftragter bei Mobily. „Als Pionier im Bereich des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) ist Mobily weiterhin führend auf dem saudischen Markt, indem es fortschrittliche Konnektivitätslösungen ermöglicht, die die digitale Transformation vorantreiben. Durch die Partnerschaft mit Valid konnten wir eine Lösung bereitstellen, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht wird. Ihr Fachwissen und ihre Fähigkeit, sich an unsere Bedürfnisse anzupassen, haben dieses Projekt zu einem Erfolg gemacht."

„Diese Zusammenarbeit mit Mobily ist ein bedeutender Meilenstein für Valid, der unsere Fähigkeit verdeutlicht, sowohl Remote-SIM-Bereitstellungs- als auch OTA-Plattformen vor Ort bereitzustellen", sagte Salvador Cabrera, Betriebsleiter bei Valid. „Unser Team hat hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die Lösung die Verbraucher- und IoT-Dienste von Mobily verbessert. Dies steht im Einklang mit unserem Engagement, Innovationen in der globalen eSIM-Landschaft voranzutreiben."

Informationen zu Valid

Valid ist Ihr zuverlässiger Partner für interoperable mobile Dienste weltweit. Wir sind führend bei der Bereitstellung von Lösungen für Identitäts-, Mobil- und Zahlungsökosysteme und treiben die digitale Transformation im Leben der Menschen voran, indem wir verschiedene Prozesse unterstützen, darunter Authentifizierung, Monetarisierung und Transaktionen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor.

Wir verfügen über nahezu sieben Jahrzehnte Markterfahrung und bieten komplexe Lösungen für große Datenmengen und sensible Daten. Unser Ansatz besteht in der Förderung von Disruption durch die Integration der besten verfügbaren Technologien, wobei wir Innovationen mit bestehenden Produkten und Dienstleistungen kombinieren, um das Leben unserer Kunden zu erleichtern und zu verbessern. Derzeit beschäftigt Valid mehr als 4.000 Mitarbeiter in 15 Ländern, die sich für eine reibungslosere, vernetztere, zuverlässigere und sicherere Welt einsetzen.

