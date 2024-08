Zentrum Paul Klee

REMINDER: Medienrundgang «Brasil! Brasil! Aufbruch in die Moderne»

Wir laden Sie herzlich zur Medienvorbesichtigung der Ausstellung Brasil! Brasil! Aufbruch in die Moderne mit der Kuratorin Fabienne Eggelhöfer am Donnerstag, 5. September 2024 um 10:00 im Zentrum Paul Klee ein. Wir freuen uns sehr über Ihre Anmeldung via press@zpk.org.

Das Mediendossier sowie die Pressebilder zur Ausstellung finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Martina Witschi

Kommunikation & Medienarbeit Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland, 3006 Bern press@zpk.org | +41 31 328 09 93 zpk.org

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Zentrum Paul Klee gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.