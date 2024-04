LID Pressecorner

Delegiertenversammlung 2024

Zürich, Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft [Schweizer Hagel], April 2024

MEDIENMITTEILUNG

Gemeinsam zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion

Rund hundert Delegierte und Gäste aus politischen Ämtern und nahestehenden Organisationen trafen sich auf dem Gurten, dem Hausberg von Bern, zur 145. Delegiertenversammlung der Schweizer Hagel.

Michel Cruchon, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsste die Teilnehmenden und informierte zusammen mit der Direktion über das Geschäftsjahr 2023 und den Länderverantwortlichen im Jahresrückblick zu den Ereignissen aus dem Vorjahr, der Situation in den einzelnen Märkten, den ESG Zielen und der Jahresrechnung.

Die Prämieneinnahmen blieben 2023 mit CHF 143.2 Mio. trotz Währungsverlusten stabil. Das Jahresergebnis schliesst mit einem Gewinn ab, womit die Reserven weiter aufgebaut und Rückvergütungen ausgeschüttet werden können. Die Unterschiede zwischen den Ländern sind jedoch erneut gross. Heftige Hagelstürme verursachten im Frühjahr und in der zweiten Julihälfte Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen in ganz Norditalien. Dank der tiefen Schadenbelastungen insbesondere in Frankreich aber auch in der Schweiz lag die Gesamtschadenbelastung über alle Länder mit 72,1% unter dem Vorjahr (75,6%). Die Schweizer Hagel verfügt mit ihrer Tätigkeit in drei Märkten über ein gut diversifiziertes Geschäft mit einer soliden Kapitalausstattung.

Neben dem Tagesgeschäft stehen für 2024 Projekte in den Bereichen Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Anpassung der Produkte an die Subventionierung der Risiken Trockenheit und Frost im Vordergrund. Die Effekte des Klimawandels nehmen zu und die Landwirtschaft wird sich den veränderten Bedingungen anpassen müssen. Als bäuerliche Organisation ist es uns ein Anliegen, die Produzentinnen und Produzenten bei der Anpassung an den Klimawandel aktiv zu unterstützen.

Die Delegierten genehmigten in Bern sämtliche Geschäfte und bestätigten die Mitglieder des Verwaltungsrates, welche sich zur Wiederwahl stellten. Caspar Baader wie auch Pierre-François Veillon traten altersbedingt aus dem Gremium zurück und wurden für ihre langjährige Tätigkeit gebührend verdankt. Yvonne Ritter, Landwirtin und Agronomin aus dem Kanton Waadt, und Melanie Knup, Landwirtin, Ökonomin und Beerenproduzentin aus dem Kanton Thurgau, wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Es freut uns, dass die beiden frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat mit aktiven Produzentinnen besetzt werden konnten.

Kontakt: Adrian Aebi, Direktor Esther Böhler, Mediensprecherin, Tel. 044 257 22 11