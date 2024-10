LID Pressecorner

Erfolgreicher Tag der Pausenmilch 2024

Ein Dokument

Medienmitteilung

Erfolgreicher Tag der Pausenmilch 2024

Auch nach mehr als 20 Jahren findet der Tag der Pausenmilch grossen Anklang. Schon am 24. Oktober fand er im Tessin statt, und heute schenkten in der Deutschschweiz und in der Romandie zahlreiche «Pausenmilchfrauen» Milch aus, sodass rund 250'000 Kinder von der Kita bis zur 9. Klasse in den Genuss einer Portion Milch kamen.

Dank der Unterstützung des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands (SBLV), Eltern, Lehrpersonen und vielen weiteren Helferinnen und Helfern, die den Ausschank vor Ort organisierten, erlebten die Kinder die Milch auf sinnliche Weise.

Vertiefungsmaterial für den Unterricht

Der Tag der Pausenmilch wurde initiiert, um Schulkindern Milch als gesunde Pausenverpflegung näherzubringen. Für die Vertiefung im Unterricht stellt Swissmilk den Lehrpersonen das Lernprogramm «Vom Gras ins Glas» zur Verfügung. Die flexibel wählbaren Unterrichtsmaterialien zu Milch und Landwirtschaft sowie das Dossier «Verlockung Konsum», die Znünibroschüren, Poster und weiteres didaktisches Material sind unter www.swissmilk.ch/schule verfügbar. So bleibt die Milch auch nach der Pause in der Klasse ein Unterrichtsthema.

Fachleute empfehlen: 2- bis 3-mal täglich Milch und Milchprodukte

Ernährungsfachleute sind sich einig: Milch und Milchprodukte sind wichtig für eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Zwei bis drei Portionen täglich – zum Beispiel ein Glas Milch, ein Becher Joghurt und ein Stück Käse – liefern wertvolle Nährstoffe für Körper und Geist. Der Tag der Pausenmilch trägt dazu bei, das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung zu schärfen, und bietet ein schmackhaftes Erlebnis, das den Lehrplan 21 sinnvoll ergänzt.

Weitere Auskünfte Anne Etienne Projektleiterin Schulen & Kita 031 359 57 54

Christa Brügger Leiterin Kommunikation SMP 031 359 52 14