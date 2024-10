LID Pressecorner

CERES AWARD 2024: Peter Anderhub aus der Schweiz ist Schweinehalter des Jahres

Ein Dokument

Medienmitteilung von suisseporcs, Sempach, 31.10.2024

CERES AWARD 2024: Peter Anderhub aus der Schweiz ist Schweinehalter des Jahres

An der Nacht der Landwirtschaft, welche gestern in Berlin stattfand, wurde der Schweizer Landwirt in der Kategorie Schweinehalter zum Gewinner gekürzt. Der CERES Award von agrarheute zeichnet jährlich im Herbst die besten Bäuerinnen und Bauern aus Deutschland und dem europäischen Ausland in verschiedenen Kategorien für ausserordentliche Leistungen aus.

Peter Anderhub ist Schweinehalter mit Leib und Seele. Bereits von seinem Vater hat er die Faszination zu den Borstentieren vorgelebt erhalten. Als Tierwohlprofi ist das Wohlergehen seiner Schweine für ihn an oberster Stelle. In seinem Label-Stall profitieren alle Tiere von einem grösseren Platzangebot sowie eingestreuten Liegeflächen und permanentem Auslauf ins Freie. In der Schweiz ist seit vielen Jahren das Coupieren von Ringelschwänzen verboten. Freies Abferkeln, also Bewegungsmöglichkeiten für alle Mutterschweine, auch während der Geburt ist in der Schweiz seit 2007 gesetzlich vorgeschrieben. Für viele Länder auch im EU-Raum ist dies nach wie vor eine Herausforderung. Der Familienbetrieb setzt seit mehreren Jahren auch auf Direktvermarktung von Fleischspezialitäten im Automaten sowie im Hofladen.

Der Award

An einer Galaveranstaltung, welche das deutschen Nachrichtenportal und Agrar-Fachmagazin agrarheute organisiert hat, wurden die Gewinner gekürt. Die Jury verlässt sich nicht nur auf Papier- und online - Recherchen, sie machen sich auf den Weg und besuchen die Finalistinnen und Finalisten persönlich auf ihren Betrieben. Im August wurde Peter Anderhub von drei Jurymitgliedern auf seinem Hof besucht.

Suisseporcs gratuliert Peter Anderhub herzlich zum Titel

Der schweizerische Produzentenverband Suisseporcs gratuliert seinem Mitglied herzlich zum Titel Schweinehalter des Jahres. Peter Anderhub arbeitet im Sektionsvorstand Suisseporcs Zentralschweiz aktiv mit. Seine Herzensangelegenheit ist die Öffentlichkeitsarbeit für die Schweizer Schweinehaltung, weshalb er auch Botschafter für die Marke SAUGUT! ist. Peter Anderhub bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Familie einen Schweinezucht- und Mastbetrieb im Kanton Aargau. Auf dem Hof leben 140 Mutterschweine und rund 200 Mastschweine. Dazu gehören 22 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche, wo Gras, Gerste, Weizen, Raps und Mais angepflanzt wird. Die Direktvermarktung von Schweinefleisch und Rohwurstspezialitäten gehören auf dem Hof Anderhub seit langer Zeit dazu.

Kontakt: Ursula Minder-Läderach, Verantwortliche Marketing & Kommunikation ursula.minder@suisseporcs.ch / Tel. direkt: 041 462 65 94