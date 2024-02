Ricola Group AG

Wechsel in der Geschäftsführung der Ricola Schweiz AG

Laufen (ots)

Toni Humbel übergibt die Geschäftsführung der Ricola Schweiz AG per 01. März 2024 in die Hände von Daniela Ruoss und geht Ende April in Pension. Mit viel Fachwissen und Umsicht hat Humbel die beliebte Schweizer Marke über viele Jahre weiterentwickelt und geprägt. Die neue Geschäftsführerin wird sich auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren und will den bisher eingeschlagenen Erfolgskurs fortführen. Ricola ist heute bei Schweizer Konsumenten stark verankert und beliebt.

Per 01. März 2024 gibt Toni Humbel die operative Verantwortung der Ricola Schweiz AG ab. Über zwölf Jahre hat Humbel mit viel Engagement das Unternehmen weiterentwickelt und die Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern gefördert. Ende April 2024 wird er das ordentliche Rentenalter erreichen und in Pension gehen. Auf Humbel folgt mit Daniela Ruoss, eine ausgewiesene und hervorragende Führungsperson. Als neue Geschäftsführerin der Ricola Schweiz AG wird sie für die strategische und operative Führung und Weiterentwicklung aller Geschäftsfelder verantwortlich sein. Ruoss kennt den Schweizer Markt ausgezeichnet und bringt umfassende Marketing- und Verkaufserfahrung aus verschiedenen Führungsfunktionen bei Mars, Upfield und Aryzta mit.

Thomas P. Meier, CEO Ricola Group AG: "Ich freue mich sehr, dass wir die Geschäftsführerposition mit Daniela Ruoss besetzen konnten. Sie wird die Kontinuität mit unseren Kunden und unseren Geschäftspartnern als Basis für eine weiterhin erfolgreiche Geschäftspolitik und den weiteren Ausbau des Unternehmens nachhaltig sichern. Gleichzeitig danke ich Toni Humbel für seinen grossen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der Ricola Schweiz AG und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute".