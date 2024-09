Metro Boutiques AG

Metro Boutique feiert Neueröffnung im Emmen Center

Metro Boutique feiert Neueröffnung im Emmen Center

Es ist bereits die dritte Neueröffnung in den letzten vier Monaten! Am Mittwoch, 25. September 2024, feiert Metro Boutique, der Schweizer Pionier in Sachen Youngfashion, die Eröffnung seines 27. Stores im beliebten Emmen Center.

Damit liefert das Unternehmen erneut einen klaren Beweis für das Vertrauen in die Zukunft des Schweizer Detailhandels. Bekannt für ein einzigartiges Ladenkonzept und ein unvergleichliches Angebot an unterschiedlichen Styles und Marken, begeistert Metro Boutique immer wieder aufs Neue. Mit dieser Expansion zeigt Metro Boutique deutlich, dass sie nicht nur die Kundenbedürfnisse von heute verstehen, sondern auch die Mode von morgen aktiv mitgestalten.

Darum geht’s:

METRO BOUTIQUE eröffnet am Mittwoch, 25.09.2024 um 12:00 Uhr seinen 27. Store im «Emmen-Center». Das ist die dritte Neueröffnung in den letzten vier Monaten.

METRO BOUTIQUE versteht die Kundenbedürfnisse und die zunehmende Wichtigkeit der Kundschaft ein einmaliges Einkaufserlebnis zu bieten.

Während der Eröffnungstagen vom Mittwoch 25.09.2024 bis Samstag, 28.09.2024 gibt es diverse Aktivitäten und 10% Eröffnungs-Rabatt.

27. Metro Boutique im EMMEN CENTER (Emmen, Kanton Luzern)

Am 25.09.2024 ist es so weit. Die 27. Metro Boutique eröffnet im 1. Obergeschoss des Emmen Centers. Unser neuster Store erstreckt sich auf rund 600 m² und lädt zum einzigartigen Shopping-Erlebnis ein. Mit einer breiten Auswahl an internationalen Premium- und Nischenmarken hat Metro Boutique für jeden Geschmack das Richtige im Angebot – von Hip-Hop über Streetwear bis hin zu Casual-Fashion und Gothic. Dabei bleibt Metro Boutique seinem Erfolgs-Prinzip treu, stilistische Vielfalt unter einem Dach zu vereinen und jedem Kunden ein individuelles, unkonventionelles Shopping-Erlebnis zu bieten. Mit der dritten Neueröffnung in 2024 unterstreicht Metro Boutique erneut seine Rolle als eine der führenden Adressen für trendbewusste Mode in der Schweiz und glaubt stark an die Zukunft und die zunehmende Wichtigkeit des Schweizer Detailhandel.

Vorbeikommen und profitieren - Eröffnungstage 25.09.2024 – 28.09.2024

Filialleiterin Desirée Tresch und ihr Team freuen sich, ab Mittwoch, 25.09.2024 – 12.00 Uhr, die neue Metro Boutique Filiale zu eröffnen. Neben diversen Aktivitäten, wie z.B. einem Glücksrad, erfrischenden Getränken und knusprigen Laugenbrezeln, kann sich die Kundschaft auch über 10% Eröffnungsrabatt freuen. Und das Highlight: Im Rahmen der Eröffnung verlosen wir «1 JAHR GRATIS SHOPPING BEI METRO BOUTIQUE» im Wert von CHF 2'000.-. Vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall!

Entdeckt die neusten Fashiontrends und lasst euch vom einzigartigen Store-Design begeistern! Wir freuen uns unheimlich auf unseren neuen Store im Emmen Center! Für Interviews und exklusive Einblicke stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Über Metro Boutique: Wir sind der Schweizer Fashion-Anbieter mit der grössten Auswahl an internationalen Premium- und exklusiven Nischen-Marken im Bereich Damen-, Herren und Kinderbekleidung. Bei uns findet man die angesagtesten Trends in Sachen Klamotten und Schuhen von Designer, Fashion-Blogger sowie Stars weltweit inspiriert. Metro Boutique bewegt sich am Puls der Zeit und dies seit über 30 Jahren. Erlebe ein aussergewöhnliches Einkaufserlebnis mit einzigartigem Ladendesign in einer unserer 27 Filialen in der ganzen Schweiz oder bestelle online und wir liefern dir dein Päckli ganz bequem nach Hause.