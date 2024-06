Verkehrshaus der Schweiz

Einladung zur Vernissage der Ausstellung «Kakao, Kunst und Kolonialismus. Die Schifffahrtssammlung Philipp Keller»

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Medieneinladung

Luzern, 18. Juni 2024

Einladung zur Vernissage der Ausstellung «Kakao, Kunst und Kolonialismus. Die Schifffahrtssammlung Philipp Keller»

Geschätzte Medienschaffende

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Schifffahrtshalle des Verkehrshauses der Schweiz realisieren das Verkehrshaus und das Hans Erni Museum gemeinsam die besondere Ausstellung: «Kakao, Kunst und Kolonialismus. Die Schifffahrtssammlung Philipp Keller». Es werden zentrale Stücke aus der international bedeutenden Sammlung von Objekten, Bildern und Dokumenten zur Hochseeschifffahrt präsentiert.

Der Fernhandelskaufmann Philipp Keller (1895-1980), tätig zwischen Brasilien und der Schweiz, vermachte seinerzeit dem Verkehrshaus der Schweiz seine gesamte Sammlung und Bibliothek zur Schifffahrt. Diese Sammlung bietet einen einzigartigen Einblick in die intensive Vernetzung zwischen der Schweiz und Brasilien, den rasanten technologischen Wandel in der Schifffahrt sowie den Schweizer Anteil am weltweiten Kolonialismus.

Die Ausstellung zeigt zahlreiche Modelle, Fotos und Dokumente aus der Sammlung Keller, die erstmals öffentlich präsentiert werden. Ein begleitender Katalog sowie ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm runden die Schau ab.

Wir laden Sie herzlich zur Vernissage der Ausstellung ein:

Datum: Donnerstag, 20. Juni

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Hans Erni Museum, Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, 6005 Luzern

Programm: Nach den Begrüssungsworten von Martin Bütikofer, dem Direktor des Verkehrshauses, Karl Bühlmann von der Hans Erni Stiftung und Claudia Fonseca Buzzi, der Botschafterin Brasiliens, gibt es eine Einführung in die Ausstellung. Diese wird von Jeremias Beerli, Heinz Stahlhut und Henry Wydler präsentiert und vom Seemannschor Sempach begleitet

Falls Sie die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt besuchen möchten, sind Sie jederzeit herzlich willkommen. Der Kurator der Ausstellung, Heinz Strahlhut, steht Ihnen gerne für Informationen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Ihre Anmeldung . Für weitere Informationen und Interviewanfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Das Verkehrshaus ist ein Museum und Themenpark für sämtliche Bereiche der Mobilität. Es fördert das Interesse und das Verständnis für die historischen Zusammenhänge und die Entwicklungen mit ihren Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Die Ausstellung im «House of Energy» widmet sich dem Themenschwerpunkt Energie. Neben dem Museum beherbergt das Verkehrshaus auch ein Planetarium, das «Filmtheater» und das «Swiss Chocolate Adventure». Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz. Das Verkehrshaus der Schweiz ist das meistbesuchte Museum der Schweiz.