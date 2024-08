LID Pressecorner

Internationaler Agrarjournalistenkongress in Interlaken begeistert die Teilnehmenden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Internationaler Agrarjournalistenkongress in Interlaken begeistert die Teilnehmenden

Über 200 Agrarjournalistinnen und -journalisten aus 33 Ländern versammelten sich vom 15. bis 18. August in Interlaken zum Internationalen Agrarjournalistenkongress. Der von den Schweizer Agrarjournalisten organisierte Anlass bot eine Plattform für den globalen Austausch über aktuelle Themen in der Landwirtschaft und den Journalismus.

Der Kongresstag, der von hochkarätigen Rednern wie Bundesrat Guy Parmelin, Mark Schneider (CEO von Nestlé), Jeff Rowe (CEO Syngenta) und Urs Riedener (VRP Emmi) begleitet wurde, bildete einen der Höhepunkte des Programms. Die Diskussionen drehten sich um die Herausforderungen der globalen Agrarwirtschaft und die Rolle der Medien in der Vermittlung dieser Themen.

Ein weiteres Highlight des Kongresses waren die fünf Fachexkursionen, welche die Teilnehmenden in verschiedene Regionen der Schweiz führten. Die Touren ermöglichten Einblicke in innovative Bauernhöfe verschiedenster Art sowie in Verarbeitungsbetriebe. Insbesondere die Vielfalt der Höfe wurden von den Journalistinnen und Journalisten positiv aufgenommen.

Kirsten Müller, Präsidentin der Schweizer Agrarjournalisten, zeigte sich erfreut über den gelungenen Anlass: „Wir brachten den Besucherinnen und Besuchern die Landwirtschaft in der Schweiz näher. Ebenso wichtig ist der Austausch mit unseren Berufskolleginnen- und kollegen aus allen Kontinenten über deren jeweilige Herausforderungen.“

Der Kongress ermöglichte den Teilnehmenden, neue Kontakte zu knüpfen und Einblicke in die vielfältigen Aspekte der Schweizer Landwirtschaft zu gewinnen. Der nächste Kongress des Internationalen Agrarjournalistenverbandes IFAJ wird im Oktober 2025 in Nairobi, Kenia stattfinden und erneut die Gelegenheit bieten, Wissen und Erfahrungen über Landesgrenzen hinweg zu teilen.

Kontakt: Schweizer Agrarjournalisten Kirsten Müller, Präsidentin 079 856 91 20 info@agrarjournalisten.ch

www.ifaj2024.ch