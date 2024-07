LID Pressecorner

Traditioneller 1. August-Brunch: Ein Fest für alle Sinne

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 23. Juli 2024

Bald ist es wieder so weit: Die Schweiz feiert ihren Nationalfeiertag und lädt traditionell zum beliebten 1. August-Brunch auf dem Bauernhof ein. Auch in diesem Jahr öffnen rund 280 Bauernhöfe im ganzen Land ihre Tore und bieten die Gelegenheit, einen unvergesslichen Vormittag mit kulinarischen Köstlichkeiten in ländlicher Idylle zu erleben. Mit Beat Jans und Elisabeth Baume- Schneider ist auch die Landesregierung mit von der Partie. Die Nachfrage ist gross und die Plätze sind limitiert. Auf www.brunch.ch sind die Angebote in der Nähe zu finden.

Im Kanton Bern bereitet sich der Hof Schüpberg in Schüpfen auf den Besuch von Bundesrat Beat Jans und im Kanton Wallis La Maison des Résistants in St Pierre-de-Clages auf den Besuch von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider vor. Es sind zwei von 280 Bauernhöfen, die auch dieses Jahr einen 1. August-Brunch auf dem Bauernhof anbieten. Diese Tradition ist eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität der Schweizer Landwirtschaft hautnah zu erleben. Von frischen Backwaren, hausgemachten Konfitüren, feinen Käse- und Wurstspezialitäten bis hin zu frischen Früchten und frischem Gemüse – hier kommt jeder auf seinen Geschmack. Viele der angebotenen Produkte stammen direkt aus der Region und garantieren höchste Frische und Qualität. Der 1. August-Brunch steht nicht nur für Genuss und Geselligkeit, sondern auch für Schweizer Nachhaltigkeit und besonders viel Tierwohl. Der direkte Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten fördert das Verständnis für regionale Kreisläufe und bewusstem Konsum.

Neben kulinarischen Genüssen erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm. Viele Bauernhöfe bieten Führungen an, bei denen man mehr über die einheimische Landwirtschaft und Tierhaltung erfahren kann. Kinder können sich auf Tiere zum Anfassen und viel Platz zum Herumtoben freuen.

Der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof ist ein Projekt der Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern. Für dich». Das Ziel ist es, Brücken zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft zu schlagen und einen Blick hinter die Kulissen der einheimischen Lebensmittelproduktion zu ermöglichen.

Die Nachfrage ist gross und einzelne Betriebe melden ihren Anlass bereits als ausgebucht. Eine frühzeitige Anmeldung ist deshalb empfehlenswert und direkt bei den Bauernfamilien möglich.

Auf www.brunch.ch oder Brunch Magazin sind die mitwirkenden Bauernhöfe zu finden.

Rückfragen: Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleiterin, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGORA, Carine Théraulaz, Coordination du Brunch pour la Romandie, 1000 Lausanne, 021 614 04 74 Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.brunch.ch; info@brunch.ch