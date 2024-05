LID Pressecorner

Medienmitteilung Offene Weinkeller 1. Mai

Am Wochenende 27. und 28. April sowie am 1. Mai haben wieder die Offenen Weinkeller der Weinregion Deutschschweiz stattgefunden. Diesmal haben rekordverdächtige 224 Weinbetriebe ihre Kellertüren für die Bevölkerung geöffnet. Diese ist in Scharen der Einladung gefolgt, nicht zuletzt dank dem guten Wetter am Wochenende sowie am 1. Mai. Aufgrund der befragten Betriebe geht unsere Hochrechnung von über 60'000 Besuchern aus, die ihre Zeit auf den Winzerbetrieben verbracht und die handgemachten, regionalen Weine probiert und die Geselligkeit genossen haben.

Der 1. Mai ist bei vielen Leuten in der Agenda reserviert für die offenen Weinkeller, welche seit vielen Jahren unter dem Patronat des Branchenverband Deutschschweizer Wein organisiert werden. Es ist eine Gelegenheit, mit dem örtlichen Winzer, der Winzerin ins Gespräch zu kommen und die einheimische Produktion zu probieren. Die meisten Betriebe bieten die Degustation kostenlos an. Denn es geht darum, dass auch neue Kundensegmente die inländischen Weine kennenlernen. Nur jeder zweite Bewohner der Deutschschweiz kennt überhaupt die Weine, die hier wachsen. Das rührt daher, dass nur ein Achtel der Produktion überhaupt in den Handel kommt. Sechs Achtel werden direkt über den Hofladen verkauft. Diese kontinuierliche Kommunikation mit den Bewohnern zeigt nun seine Früchte. Der Konsum von einheimischen Weinen konnte in den letzten beiden Jahren um total 3% gesteigert werden.

Die Corona-Pandemie hat etwas geschafft, dem wir seit 15 Jahren hinterherrennen. Der Schweizer Wein wird nun als regionales Produkt wahrgenommen, welches perfekt zu den einheimisch produzierten Lebensmitteln passt.

Auf den verschiedenen Weingütern hat man zufriedene Gesichter gesehen, die den Wert wieder vermehrt zu schätzen wissen. Denn die Deutschschweizer Weine brauchen die internationale Konkurrenz nicht zu scheuen. Es wurden viele neue Entdeckungen gemacht. Unsere familiären Winzerbetriebe kommen beim Publikum authentisch rüber und gewinnen an Glaubwürdigkeit. Auch der Sektor Weintourismus mit Gästebewirtung gewinnt mehr und mehr an Fahrt. Die Dienstleistung der Gästebetreuung hat grosses Potential und ist daran sich zu entwickeln, den die meisten Betriebe können ihre Rebfläche nicht ausdehnen.

Auch wenn sich das neue Rebenjahr mit einigen Frostschäden etwas schwierig angekündigt hat, geben die Winzerinnen und Winzer Alles, um Ihnen auch dieses Jahr einen tollen Weinjahrgang präsentieren zu können. Auf der Website deutschschweizerwein.ch finden sie 600 Weinbetriebe, wo Sie die Weine direkt beziehen können.

Kontakt:

Jürg Bachofner, 044 599 61 30, info@weinbranche.ch Urs Bolliger, 071 552 13 21, urs.bolliger@culinarium.ch