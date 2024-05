LID Pressecorner

Sonderbriefmarke 100 Jahre Landtechnik Schweiz

Sonderbriefmarke 100 Jahre Landtechnik Schweiz

Der Verband Landtechnik Schweiz kann heuer sein 100-Jahr-Jubiläum feiern. Aus diesem Anlass gibt die Schweizer Post am 2. Mai 2024 eine Sonderbriefmarke heraus. Vorgestellt wurde die Briefmarke heute (Donnerstag, 2. Mai 2024) an einer Vernissage im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Die Sonderbriefmarke, die von Grafiker Kilian Suter, Büro Nord GmbH, aus Küssnacht am Rigi (SZ) gestaltet wurde, ist ab sofort in den Post-Filialen oder über postshop.ch erhältlich.

«Mit der Sonderbriefmarke soll der hohe Stellenwert der Landtechnik für die Ernährung und für die Ernährungssicherheit aufgezeigt werden», sagte Werner Salzmann, Ständerat und Präsident Landtechnik Schweiz, an der Vernissage im Verkehrshaus. «Erst die Landtechnik hat es nämlich ermöglicht, dass die Landwirtschaft so effizient geworden ist und heute mit vergleichsweise wenigen Arbeitskräften weltweit Milliarden von Menschen ernähren kann – und dies übrigens erst noch in einem hohen Grad an Nachhaltigkeit», unterstrich Salzmann die Bedeutung der Landtechnik. Er dankte der Schweizer Post, dass Landtechnik Schweiz die Möglichkeit bekommen hat, diese Sonderbriefmarke zu lancieren.

«Die Sonderbriefmarke 100 Jahre Landtechnik Schweiz ist zeitlos, fällt auf und das Sujet ist in Bewegung», sagte Kurt Strässle, Leiter Kultur- und Partnermanagement bei der Schweizer Post, vor den Gästen und Medienvertretern. Grafiker Kilian Suter zeigte sich sichtlich stolz. «Für jeden Grafiker ist es ein Traum, irgendeinmal eine Sonderbriefmarke zu gestalten, für mich ist dieser Traum in Erfüllung gegangen.»

Von PS zu GPS

«Von PS zu GPS». So umschreibt das Briefmarken-Magazin der Post die Lancierung der Sonderbriefmarke zum 100-Jahr-Jubiläum von Landtechnik Schweiz. «Dieser Titel soll aufzeigen, dass die landtechnische Entwicklung keineswegs stehen bleibt», erklärte Werner Salzmann. «Neue Techniken wie Drohnen oder Roboter kommen auf den Markt, konventionelle Maschinen arbeiten zusehends digital vernetzt und künstliche Intelligenz hält Einzug. Hydraulik und Mechanik werden mehr und mehr durch elektronische Systeme ergänzt. Das führt einerseits zur Entlastung des Landwirts, bringt aber auch einen Kundennutzen, in dem die Landwirtschaft effizient bleibt, gesunde, frische Lebensmittel erzeugt und künftiger noch nachhaltiger wird.»

Erhältlich als Briefmarke oder als Umschlag für Sammler

Die Briefmarke ist ab sofort in den Post-Filialen bis 30. Juni 2025 erhältlich (solange Vorrat) oder kann über www.postshop.ch bestellt werden. Die Marke gibt es ungestempelt als Einzelmarke (CHF 1.20), Viererblock (CHF 4.80) oder Bogen mit 20Marken (CHF 20.-). Für Sammler gibt es die Sonderbriefmarke (gestempelt) ebenfalls in diversen Ausführungen.

Besonderes: Die Sonderbriefmarke kann über die Post-App eingescannt werden und es öffnet sich ein virtuelles Traktoren-Spiel.

100 Jahre Landtechnik Schweiz

Der Verband Landtechnik Schweiz wurde 1924 gegründet. Er vertritt die Interessen seiner rund 18000 Mitglieder in allen Fragen der Landtechnik und bietet unter anderem Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.

(Von links): Kurt Strässle, Leiter Kultur- und Partnermanagement Post CH, Grafiker Kilian Suter, Büro Nord GmbH und Werner Salzmann, Präsident Landtechnik Schweiz.

Die Sonderbriefmarke «100 Jahre Landtechnik Schweiz» ist ab sofort erhältlich.

Kurt Strässle und Werner Salzmann enthüllen die Sonderbriefmarke.

Die Vernissage der Sonderbriefmarke fand im Verkehrshaus der Schweiz statt.

Roman Engeler Landtechnik Schweiz Ausserdorfstrasse 31 5223 Riniken www.agrartechnik.ch