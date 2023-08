RTLZWEI

Neues Format bei RTLZWEI:

"VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" zeigt das glamouröse Leben der Stars

München (ots)

Neue RTLZWEI-Dokuserie "VIPs only!" zeigt das Jetset-Leben der Stars

Authentische und unterhaltsame Momente aus Ibiza, Mallorca, Kalifornien und Florida

Start der Dokuserie am Montag, 18.09.2023 um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI

Die fesselnde neue Dokuserie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" wirft einen unterhaltsamen Blick auf das Leben der Prominenten und zeigt sie dabei in ihrer luxuriösen Umgebung. Begleitet werden Calvin Kleinen, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Djamila Rowe, Patricia Blanco, Walentina Doronina und viele andere bei ihrem Jetset-Leben. Die erste Episode von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" startet am 18.09.2023 um 17:05 Uhr auf RTLZWEI.

Die neue Dokuserie zeigt das Leben der Prominenten an den angesagtesten Plätzen der Welt. Die Kamera ist immer dabei, wenn sich die Stars in das aufregende Nachtleben von Ibiza stürzen oder die belebten Boulevards von Los Angeles unsicher machen. Dabei bekommen die Zuschauer und Zuschauerinnen vielfältige und exklusive Einblicke in das Leben deutscher VIPs im In- und Ausland. Mit dabei sind unter anderem Djamila Rowe, Calvin Kleinen, Patricia Blanco, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Walentina Doronina und Magey Kalley, bekannt als Exfrau von Currywurst-Pionier Chris Töpperwien. "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" lädt dazu ein, das blendende Scheinwerferlicht zu verlassen und hautnah dabei zu sein, wenn zahlreiche prominente Persönlichkeiten ihren spannenden und mitreißenden Alltag erleben und mit den Zuschauern teilen.

Die Kameras begleiten Patricia Blanco auf einer bewegenden Reise, bei der sie sich vom Luxus trennen muss und Dschungelkönigin Djamila Rowe, während sie sich neuen Herausforderungen stellt. Dabei zeigt sie sich erstmals mit ihrer Tochter im Fernsehen. Newcomer Calvin Kleinen wird zusammen mit Bruder Marvin bei seinen rasanten Auftritten von Bühne zu Bühne Backstage begleitet und Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein feiert eine Geburtstagsparty mit vielen bekannten Gesichtern. Nachdem er über 30 Kilo abgenommen hat, stellt er dem Publikum seine neue brasilianische Partnerin vor. Walentina und Can machen mit Hilfe von Claudia Obert die Berliner Fashion-Week unsicher und möchten auf Ibiza einen gemeinsamen Grundstein für ihre Zukunft legen. Ob das klappt?

Die neue Sendung bringt die Zuschauer und Zuschauerinnen näher an das aufregende und unterhaltsame Leben der Stars heran, als sie es je für möglich gehalten hätten. Die Kameras sind dabei, wenn sie Höhen und Tiefen erleben. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, die Welt der Stars und Berühmtheiten aus einer neuen Perspektive zu erleben und die Realität hinter den Schlagzeilen zu entdecken.

Die erste fesselnde Episode von "VIPs Only! Mit dem Jetset um die Welt" startet am 18.09.2023 um 17:05 Uhr bei RTLZWEI und wird produziert von RTL Studios und Yellowstone Productions. Redaktionell verantwortlich ist Executive Producerin Janine Waland unter der Gesamtleitung von Programmdirektor Entertainment Malte Kruber.

