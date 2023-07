Selecta Group

Selecta gewinnt SBB Ausschreibung

Selecta und SBB

setzen ihre gemeinsame Reise fort

Cham, 04. Juli 2023. FoodTech-Leader Selecta Group, mit Vertriebsnetz in 16 europäischen Ländern, gewinnt die Ausschreibung der SBB. Somit wird die langjährige Partnerschaft mit einem 7-Jahres-Vertrag untermauert.

Mit einer gemeinsamen Geschichte, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt, hat Selecta eine fruchtbare Beziehung zur SBB aufgebaut, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und auf den klaren Fokus der Konsumentenzufriedenheit beruht. Gepaart mit hoher Qualität und Know-how wird die Partnerschaft mit SBB, um weitere 7 Jahren für das Geschäftsfeld «Public Vending» an Bahnhöfen verlängert. Selecta freut sich ausserordentlich, in den kommenden Jahren für noch mehr Glücksmomente bei den Konsumenten an Bahnhöfen zu sorgen.

Das Auswahlverfahren für diese Vertragserneuerung umfasste qualitative und quantitative Bewertungen. Die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch die Weiterentwicklung des Angebots an Bahnhöfen, das Bieten eines Mehrwerts für den Bahn- und Shoppingkunden aber auch das komplette Erscheinungsbild, um nur einige Entscheidungskriterien zu nennen.

Selecta hat mit der Weiterentwicklung von «Digital Vending» (Automaten mit digitalen Touch-Screens) die eine Warenkorb-Funktion und weitere Interaktionsmöglichkeiten zulassen, der Idee eines Regio-Automaten und mit einem komplett neuen Branding, offensichtlich die richtigen Antworten geliefert.

Selecta bündelte für diese Ausschreibungen Ressourcen aus verschiedenen europäischen Märkten, getreu dem «Glocal» Ansatz, um das bestmögliche Angebot für SBB zu schnüren.

Selecta ist sich bewusst, dass sie eine wichtige Rolle für die Konsumentenzufriedenheit an den Bahnhöfen der Schweiz spielt.

Die Fortsetzung der Geschäftsbeziehungen mit der SBB gewährleistet somit eine nahtlose Weiterführung der Partnerschaft und des Angebots. Selecta verspricht, ihr Angebot weiter zu verbessern, Innovationen zu testen und ihre Fähigkeiten als FoodTech-Leader weiter auszubauen.

Christian Schmitz, CEO Selecta Group:

«Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht eine gemeinsame Vision von Innovation, Konsumentenorientierung und dem Bestreben, Erwartungen zu übertreffen. Gemeinsam mit SBB begeben wir uns auf eine transformative Reise, welche sich im Branding, im Produkteangebot und in innovativen Lösungen widerspiegeln wird.»

Frank Keller Market Leader DACH ergänzt:

«Es erfüllt mich mit Stolz, weiterhin Partner der SBB zu sein. Man darf gespannt sein auf die ersten Anpassungen, die bald folgen werden, wie zum Beispiel der Regio to go – mit einem auffallenden Design.»

Selecta Group AG

Sarina Künzli Group Communication Leader Alte Steinhauserstrasse 14 6330 Cham – Switzerland +41 78 818 31 16 www.selecta.com

Über die Selecta Gruppe:

Die Selecta Group, die ihren Hauptsitz seit 1957 in der Schweiz hat, ist ein FoodTech-Unternehmen mit einem führenden Selbstbedienungs-Vertriebsnetz in Europa, das innovative Convenience Food Services und erstklassige Qualitätskaffee-Marken am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum anbietet. Als aktives FoodTech-Unternehmen treibt die Selecta Group kontinuierlich neue Innovationen und Lösungen voran und beliefert täglich mehr als zehn Millionen Menschen in 16 Ländern Europas mit Premium-Kaffee und -Getränken, Snacks und frischen Mahlzeiten. Die Selecta Group verdankt ihren Erfolg mit einem Jahresumsatz von 1,4 Milliarden Euro ihren rund 6.500 hochqualifizierten, engagierten und leidenschaftlichen Mitarbeitenden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit der Selecta Group und konzentriert sich auf die Schlüsselbereiche, in denen die Unternehmensgruppe einen positiven Beitrag leisten kann. Weitere Informationen auf https://www.selecta.com