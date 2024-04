LID Pressecorner

Über 200 «Offene Weinkeller»

Weinliebhaberinnen und -kenner dürfen sich freuen: Am 27. und 28. April sowie am 1. Mai wird zu den «Offenen Weinkeller 2024» eingeladen. Über 200 Deutschschweizer Winzerinnen und Winzer öffnen ihre Türen, um ihren Gästen mit Weinproben, Kellerführungen und Rundgängen durch die Weinberge ihr Handwerk näherzubringen.

Die «Offenen Weinkeller» sind nicht nur eine Gelegenheit zur Weinverkostung, sondern ein Erlebnis, das Einblicke in die faszinierende Welt der Weinherstellung gibt. Besucher können sich auf informative Touren freuen, bei denen sie mehr über die Arbeit der Önologen und aktuelle Trends im Weinbau erfahren. Neben exzellenten Weinen warten kulinarische Köstlichkeiten auf die Gäste.

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die «Offenen Weinkeller» sind ein Gesamterlebnis. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rebberg-Rundgang oder einer Kellerführung aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Besucherinnen und Besucher erfahren beispielsweise, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Spezialitäten wie Fischchnusperli, Käse oder Feines vom Grill angeboten.

Tag der Arbeit als Initialzündung

Der Grundstein für die «Offenen Weinkeller» wurde Anfang der 2000er-Jahre an einem 1. Mai gelegt. Der Weinbauverein Zürichsee beschloss damals zusammen mit einigen Winzerinnen und Winzern des Kantons Zürich, die Türen ihrer Weinkeller der Öffentlichkeit zugänglich und Interessierten ihre Weine schmackhaft zu machen. In der Folge inspirierte der Anlass auch andere Weinbauverbände. So ist der Event rund um den 1. Mai zu einer festen Grösse der ganzen Deutschschweizer Weinwelt gewachsen und bei einem breiten Publikum beliebt.

Organisiert werden die «Offenen Weinkeller 2024» vom Branchenverband Deutschschweizer Wein (BDW). Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung Urs Bolliger, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 31