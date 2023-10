FHNW; Hochschule für Gestaltung und Kunst: WIE WOLLEN WIR KONTAKT HABEN?

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Hochschule für Gestaltung und Kunst: WIE WOLLEN WIR KONTAKT HABEN?

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW.

Medienmitteilung, 12. Oktober 2023

WIE WOLLEN WIR KONTAKT HABEN?

Eröffnung des CIVIC Billboard an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW (HGK Basel FHNW)

Ein grosses, buntes Bild mit sechs Köpfen, Herzchen in den Augen und langen Nasen wird ab Mitte Oktober 2023 auf der 20 x 6 m Aussenfassade des Pavillons der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW an der Florenzstrasse auf dem Campus Dreispitz erscheinen. Das CIVIC Billboard ist ein neues, jährliches Format von CIVIC an der HGK Basel FHNW, das die Bedeutung von Kontakt und Austausch in der Hochschulgemeinschaft und darüber hinaus betonen möchte.

Was ist CIVIC?

CIVIC ist eine soziale Infrastruktur, ein Diskurs- und Ausstellungsraum an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW. CIVIC ist ein Bildungs- und Experimentierumfeld, das Möglichkeiten zur Partizipation, Mitgestaltung und zum Austausch für und mit Studierenden, Forschenden, Beschäftigten und der Öffentlichkeit bietet, um das Verständnis für die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Design zu fördern.

CIVIC Billboard

Ganz im Sinne des Mottos “CIVIC IST, WAS DU DARAUS MACHST” wurde der anonyme Wettbewerb entwickelt, um auch nach aussen ein Bild von innen zu vermitteln: Mit dem CIVIC Billboard entsteht eine künstlerische, visuelle und ortsspezifische Bespielung, eine Nachricht an die Öffentlichkeit, eine Intervention, ein Aufruf, um sich besser kennenzulernen und miteinander in Verbindung zu sein. Alle Eingaben haben wir hier veröffentlicht.

Einweihung

Am 19. Oktober 2023 um 18 Uhr wird das CIVIC Billboard auf der 20 x 6 Meter grossen Aussenfassade des Hochschul-Pavillons eingeweiht. Die erste Ausgabe des Wettbewerbs stand unter dem Thema: "WIE WOLLEN WIR KONTAKT HABEN?". Der Gewinner ist der Studierende Linus Weber (MA Fine Arts) mit seiner Arbeit “Putting Our Heads Together”.

Warum könnte das ein Thema für Sie sein?

Wir möchten nicht nur den Kontakt im Sinne des Austauschs innerhalb der Hochschule fördern, sondern auch unsere Wissens- und Themenwelt für die Öffentlichkeit öffnen. CIVIC ist ein Raum des Experimentierens und des Austauschs. Wir möchten, dass die Energie unserer Studierenden und Forschenden in die Gesellschaft fliesst und inspiriert.

Einladung

In diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn Sie die Einweihung des CIVIC Billboards mit dem Motiv von Linus Weber zum Anlass nehmen, CIVIC an der HGK Basel als einen Ort kennenzulernen, an dem sie auch Ihren Kopf mit dem anderer Menschen zusammenstecken können.

Mehr erfahren

Angehängt finden Sie weitere Informationen sowie Zitate von Linus Weber oder der Jury. Bei Fragen melden Sie sich gerne. Ausserdem steht Matylda Krzykowski, künstlerische Leiterin von CIVIC, gerne für vertiefte Einblicke in CIVIC zur Verfügung.

Wir sind gespannt, von Ihnen zu hören.

Vor der CIVIC Billboard Eröffnung findet um 17 Uhr Art Taaalkssss mit Anita Muçolli statt und im Anschluss um 19 Uhr eine Eröffnung im von Studierenden lancierten Ausstellungsraum “Sincerely”.

KONTAKT

Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

CIVIC

Freilager-Platz 1

4142 Münchenstein / Basel (Dreispitz)

civic.hgk@fhnw.ch

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Fr: 9-17 Uhr

Während Veranstaltungen entsprechend länger.

hgkbasel_civic #whatiscivic

civic.hgk.fhnw.ch

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 600 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 400 Dozierende vermitteln in 31 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW bietet Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Kunst, Design und Medien auf dem Campus der Künste in Basel an. Als praxisorientierte Lern-, Lehr- und Forschungsgemeinschaft widmet sie sich den Herausforderungen der Gegenwart aus künstlerisch-gestalterischer Perspektive und bildet die nächste Generation an Künstlerinnen und Künstler(n), Gestalterinnen und Gestalter(n) sowie Vermittlerinnen und Vermittler(n) aus.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hgk

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch