Lia Rumantscha

"Barat quadriling" - Viersprachiger Austausch der besonderen Art mit je einer fünften Klasse aus den vier Sprachregionen der Schweiz

Chur (ots)

Die Lia Rumantscha freut sich über die Erstaustragung des "Barat quadriling", des viersprachigen Austauschs, welcher in Form eines Lagers vom 8. bis 12. Mai in Disentis/Mustér stattfindet. Das Lager wird mit Beteiligung der Schulen und deren Schülerinnen und Schülern der fünften Klassen von Acquarossa, Appenzell, Cressier und Disentis/Mustér durchgeführt. Dieser Austausch zwischen den vier Sprach- und Kulturregionen der Schweiz wurde von der Lia Rumantscha auf Initiative des derzeitigen Nationalratspräsidenten Martin Candinas und mit Unterstützung der Agentur Movetia organisiert.

Vier fünfte Klassen mit insgesamt 72 Schülerinnen und Schülern aus Disentis/Mustér (Gastgeberort), Appenzell (Appenzell Innerhoden), Acquarossa (Tessin) und Cressier (Neuenburg) nehmen an der Erstausgabe des Sprachenaustauschlagers "Barat quadriling" teil. Die Tatsache, dass das Lager während der Schulzeit stattfindet, erlaubt es den Schulen, den Unterricht in den Zweit- und Drittsprachen lebendig und interaktiv anzubieten. Vom 8. bis 12. Mai 2023 haben die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, in die jeweils anderen Landessprachen einzutauchen und das Verständnis für die anderen Sprachgemeinschaften zu erweitern. Sie können sich bei schulischen, sportlichen, musischen und kulturellen Aktivitäten austauschen und ein Gefühl für die anderen Sprachen und Sprachregionen entwickeln. Der Abschluss des Lagers findet am 9. Juni 2023 in Bern statt. Martin Candinas, der aktuelle Nationalratspräsident, wird die Schülerinnen und Schüler im Bundeshaus empfangen und ihnen einen Einblick in den mehrsprachigen politischen Betrieb der Schweiz gewähren.

Offizieller Tag in Liveschaltung mit Movetia

Am 10. Mai 2023 empfingen die Schülerinnen und Schüler des "Barat quadriling" in Disentis/Mustér Gäste aus Politik und Bildung. Im Beisein des heutigen Nationalratspräsidenten Martin Candinas präsentierten die Schülerinnen und Schüler Sketschs in den vier Landessprachen und gaben einen Eindruck vomAlltag des mehrsprachigen Lagers. In einer kurzen Liveschaltung in die Jahreskonferenz der nationalen Agentur für Austausch und Mobilität Movetia betonte Martin Candinas die Relevanz des Sprachaustauschs in der Schweiz: "Der Sprachaustausch ist ein grossartiges Instrument, um unsere Jugend für den grossen Sprachschatz der Schweiz zu motivieren. Es ist wichtig, dass der Austausch für alle vier Landessprachen offen und zugänglich ist."

Die Lia Rumantscha ist erfreut, dass der "Barat quadriling" grossen Zuspruch und die Unterstützung des Bundesamtes für Kultur und der Agentur Movetia findet. Andreas Gabriel, Generalsekretär ad interim der Lia Rumantscha: "Wir sind dankbar, dass die Lia Rumantscha mit dem 'Barat quadriling' dazu beitragen kann, Schülerinnen und Schüler aller Sprachregionen für die sprachliche Situation in der Schweiz zu sensibilisieren. So sind wir überzeugt, dass wir das Interesse wecken und die Attraktivität von Klassenaustauschen auch mit Italienisch und Rätoromanisch fördern können." Ziel der Lia Rumantscha ist es, dass das Format des "Barat quadriling" in den nächsten Jahren in den anderen Sprachregionen der Schweiz fortgeführt wird.

Ein Foto zum offiziellen Tag finden Sie hier : https://flic.kr/s/aHBqjADh1t

Neues Sprachenaustauschkonzept für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe

Mit dem "Barat quadriling" stellt die Lia Rumantscha ein neuartiges Konzept für den sprachlichen und kulturellen Austausch vor. Die neue Art des Austauschs umfasst alle vier Sprachregionen der Schweiz und geht damit über die gewöhnliche Annäherung hinaus, dass sich zwei Klassen zwischen zwei einzelnen Sprachregionen austauschen. Der "Barat quadriling" hat einerseits zum Ziel, Brücken zwischen den vier Sprachgemeinschaften der Schweiz sowie Nähe zu schaffen unter der jüngeren Generation, unabhängig von deren Ausgangssprache. Andererseits sollen die Sprachkenntnisse verbessert bzw. Berührungsängste abgebaut werden und die Schulklassen mit Motivation auf den weiteren Sprachenlernweg geschickt werden. Der "Barat quadriling" wurde von der Lia Rumantscha, auf Initiative des amtierenden Nationalratspräsidenten Martin Candinas, geschaffen. Unterstützt wird das Projekt von der nationalen Agentur für Austausch und Mobilität Movetia, welche die Ausschreibung für die interessierten Schulklassen vorgenommen hat.