Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

TCS Camping steuert auf die zweitbeste Saison in der Geschichte zu

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vernier/Ostermundigen (ots)

Die Sommersaison des Campings endet mit dem September. Auch wenn noch nicht alle Plätze geschlossen sind, steht bereits jetzt fest: Es wird einmal mehr ein sehr gutes Camping-Jahr für den Touring Club Schweiz. Per Ende September verzeichnen die TCS Campings bereits 882'500 Logiernächte. Der sonnige Oktober verspricht einen guten Abschluss.

Das Wetter zeigte sich zum Camping-Saisonstart dieses Jahr von seiner kühlen Seite. Dann folgte anfangs Sommerferien eine Regenperiode, aber schliesslich setzte perfektes Wetter zum Campen ein.

Die Logiernächte der 25 Campingplätze des Touring Club Schweiz lagen per 30. September bei rund 882'500. Das ist ein Plus von knapp sechs Prozent gegenüber Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt. Rekordjahr bleibt 2021, aber 2023 könnte die zweitbeste Saison in der Geschichte des TCS Campings werden. Wie sich die Campingwelt in der Schweiz entwickelt hat, zeigt ein Blick auf 2019, vor Pandemie. Damals lagen die Logiernächte per Ende September bei 595'000.

Für den Grossteil der TCS Campingplätze geht die Saison am 22. Oktober zu Ende. Fünf Plätze bleiben über den Winter offen: Solothurn, Sion, Samedan, Flims sowie Lugano-Muzzano. Besonders um die Weihnachtszeit ist das Wintercamping sehr beliebt, wenn es auch nur für Hartgesottene ist.

Ferien in der Schweiz

"Wir sind mehr als zufrieden mit dieser Saison", resümiert Oliver Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit TCS. "Bei diesem guten Wetter ist die Schweiz das perfekte Ferienland." Die schon fast zu heissen Temperaturen in den südlichen Ländern hätten mitunter dazu beigetragen, dass die einen oder anderen Reisenden die Kühle der Berge vorzogen. Die Campingplätze an Seen oder am Fluss seien ohnehin ein grosses Magnet, so Grützner weiter. Auch diese Saison waren die Mietunterkünfte sehr beliebt. Sie bieten denjenigen das ideale Camping-Erlebnis, die auf einen gewissen Komfort nicht verzichten möchten.

TCS investiert in Camping

Der Campingtrend bedeutet für den TCS auch Verpflichtung. 2023 wurde wiederum viel in die Infrastruktur der Campingplätze investiert: von der Sanierung und Erweiterung von sanitären Anlagen, Vergrösserung der Rezeption, Erweiterung von Stromkapazitäten bis hin zu weiteren behindertengerechten Bungalows in Kooperation mit Cerebral.

Der TCS hat für die kommenden ein bis drei Jahre weitere Campingprojekte genehmigt. Dies betrifft die kürzlich übernommenen Plätze Flims und La Tène sowie drei neue Projekte im Tessin.

Die Campingsaison 2024 startet an Ostern, welche nächstes Jahr bereits früh auf Ende März fallen. Für den grössten Camping-Anbieter der Schweiz wird es ein spezielles Jahr: Es wird das 75-Jahr-Jubiläum mit diversen Aktivitäten gefeiert.