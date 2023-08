Nasuni

Nasuni ernennt Chief Innovation Officer

Boston, Usa (ots/PRNewswire)

Neue Führungsposition treibt Nasuni's Strategie der Produktexpansion in Richtung Datenintelligenz und KI voran

Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von File Data Services, gab heute die Beförderung seines Vice President of Product, Jim Liddle, zum Chief Innovation Officer bekannt. Dieser neue Schwerpunkt wird die Entwicklung und Implementierung von Strategien für Datenintelligenz und Künstliche Intelligenz (KI) des Unternehmens vorantreiben.

Die Ernennung würdigt Liddles Beiträge der letzten 12 Monate zur Entwicklung der Nasuni File Data Platform, durch die Bereitstellung von Datenintelligenz für Kunden, die von der Suche bis hin zur Erkennung intelligenter Ransomware reicht. Jim Liddle bringt Expertenwissen und eine Erfolgsbilanz bei der Förderung von Produktinnovationen in seine neue Position ein, wo er eng mit den funktionsübergreifenden Teams von Nasuni zusammenarbeiten wird, um das technische Fachwissen und die Innovationskultur des Unternehmens zu nutzen. Bevor Liddle zu Nasuni kam, war er Gründer und CEO von Storage Made Easy (SME).

Nasuni erwarb das Unternehmen im Jahr 2022, um dessen Technologie strategisch beim Aus- und Aufbau von Datenmanagement-Angeboten einzusetzen, die den gesamten Lebenszyklus von Dateidaten priorisieren, von der Erstellung über die Speicherung bis hin zur Klassifizierung, Suche und Abfrage. Innovationen der Nasuni File Data Platform seit der Übernahme von SME – zum Beispiel Nasuni Access Anywhere, welches hochleistungsfähigen Dateizugriff für Remote- und hybride (verteilte) Nutzer bietet – bilden die Grundlage für zukünftige KI- und Datenintelligenz-Funktionen.

„Ich freue mich über die Gelegenheit, Nasuni bei der Umsetzung des Ziels zu unterstützen, dynamische Datenmanagementfähigkeiten mit neuen Technologien weiter zu verbessern", erklärte Jim Liddle, Chief Innovation Officer bei Nasuni. „Indem Unternehmen in die Lage versetzt werden, das volle Potenzial mehrerer und oft unterschiedlicher unstrukturierter Datensätze auszuschöpfen, wird eine sachkundigere Analyse und Entscheidungsfindung möglich."

Nasuni ist sich bewusst, dass KI und Datenintelligenz Kunden weltweit dabei helfen werden, tiefgehendere Geschäftseinblicke zu gewinnen, um rasch auf Potenziale und Marktveränderungen reagieren zu können. Mit der Verlagerung der Unternehmens-IT in die Cloud werden verteilte Dateifreigaben, Unterstützung für hybride Arbeitsweisen und der Schutz vor Ransomware zu unternehmenskritischen Anliegen. Schließlich hat das führende Unternehmen für Branchenanalysen, Gartner, prognostiziert, dass 65 % der Anwendungsarbeitslasten 2027 für die Cloud bereit sein werden. Unternehmen versuchen dabei, KI-Tools und Maschinelles Lernen (ML) einzusetzen, um ihre Datenintelligenz besser zu nutzen und Innovation zu fördern. Allein der Markt für natürliche Sprachverarbeitung soll von 11,6 Mrd $ im Jahr 2020 auf 35,1 Mrd $ im Jahr 2026 anwachsen.

Paul Flanagan, CEO von Nasuni, erklärte: „Datenintelligenz-Lösungen fehlt der größte Datensatz – unstrukturierte Daten, denn diese sind auf Silos der Network Attached Storage-Infrastruktur (NAS) verteilt. Nasuni ermöglicht Kunden die Konsolidierung dieser Silos in einem Objektspeicher und bietet so die Grundlage für die nahtlose Integration von Datenintelligenz und KI. Unsere Übernahme von Jims ehemaligem Unternehmen Storage Made Easy spiegelt unsere Entschlossenheit wider, schnell auf diese Erkenntnisse zu reagieren. Jim ist genau der Richtige, um uns dabei zu helfen, unsere Vision zu verwirklichen."

Nasuni baut die Silos der unstrukturierten Datenspeicherung für Unternehmen auf der ganzen Welt ab, während es Sicherheit und Datenintelligenz integriert. Geplante Ergänzungen zur Nasuni File Data Platform umfassen erweiterte Dateidatenanalysen, Unternehmensinhaltssuche, Echtzeit-PII-Inhaltserkennung (persönlich identifizierbare Informationen) und Integrationen mit Cloud-basierten KI-Diensten, welche Teil der SME-Übernahme waren.

Viele Kunden nutzen Nasuni's Angebote bereits, um ihre eigenen Innovationen im Bereich KI voranzutreiben. Perkins+Will, eines der weltweit führenden Architektur- und Designunternehmen, hat seine Dateidaten mit Nasuni in die Cloud verlagert. Mit der neuen On-Demand-Dateiinfrastruktur und dem globalen Hochleistungsdateizugriff können seine Teams nun Daten von Ort zu Ort übertragen und gleichzeitig weltweit Geschäftszyklen und Kooperationen an ihren 28 Standorten vorantreiben. Perkins+Will kann nun KI- und ML-Tools nutzen, um seine Datenanalyseprozesse neu zu gestalten und weiter von diesen Innovationen zu profitieren, sobald fortgeschrittenere Tools online verfügbar sind.

Informationen zu Nasuni

Nasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für File Data Services, welches Unternehmen dabei unterstützt, eine sichere Dateidaten-Cloud für digitale Transformation, globales Wachstum und Datenanalysen zu schaffen. Die File Data Platform von Nasuni ist eine Cloud-native Service-Suite, um die Infrastruktur für Dateidaten zu vereinfachen, den Schutz von Dateidaten zu verbessern und einen schnellen weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten zu gewährleisten. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in den leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeichern von Azure, AWS, Google Cloud usw. wird Nasuni zum Cloud-nativen Ersatz für herkömmliche Netzwerkspeicher- (NAS) und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für traditionelle Technologien der Dateisicherung, Notfallwiederherstellung, Fernzugriff und die Dateisynchronisation. Unternehmen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus, einfach auf Dateidaten zuzugreifen und diese gemeinsam zu nutzen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, die Technologiebranche, der Pharmabereich, die Konsumgüterindustrie, die Energiebranche, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, USA. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus an. Weitere Informationen finden Sie auf www.nasuni.com.

