Erfolgreicher Auftakt des ersten Weintourismustags der Schweiz in der Kartause Ittingen

Medienmitteilung des Branchenverbandes Deutschschweizer Weine

Ittingen, 22. März 2024 – Der Branchenverband Deutschschweizer Wein und verschiedene Tourismusorganisationen haben am Freitag erfolgreich den ersten Weintourismustag der Deutschschweiz ausgerichtet. In der malerischen Umgebung der Kartause Ittingen kamen rund 45 Akteure aus der Wein- und Tourismusbranche zusammen, um Weintourismus in der Schweiz in all seinen Facetten zu feiern und zu diskutieren.

Die Veranstaltung bot ein volles Programm mit kurzweiligen Präsentationen, die darauf abzielten, das bestehende Angebot im Weintourismus hervorzuheben und neue innovative Ideen und Produkte für die Zukunft zu fördern. Der Tag begann mit einem inspirierenden Vortrag von Annina Sonderegger von Schweiz Tourismus über das Potenzial des Weintourismus und das aktuelle Projekt Grape Escapes.

Es folgten Präsentationen von Swiss Wine Tour, Swiss Wine Promotion, Travelise und Great Wine Capitals, die das Engagement und die Innovation und steigende Vernetzung in der Branche unterstrichen. Ebenfalls diskutiert wurde das Konzept der Weintavolata - ein Weindinner unter freiem Himmel, das den Gästen diesen Sommer die Vielfalt der Schweizer Weine und regionale Spezialitäten näherbringen soll.

Die Veranstaltung war nicht nur ein Ort des Lernens und der Inspiration, sondern auch ein Anlass, um die wichtigen Verbindungen zwischen Tourismus, Gastronomie, Hotellerie und Weinbau zu stärken und zu erweitern. Der 1. Weintourismustag Schweiz endete mit der Feststellung, dass der Weintourismus ein integraler Bestandteil des Schweizer Tourismusangebots ist und in Zukunft weiterwachsen wird.

Über den Veranstaltungsort: Die Kartause Ittingen ist ein historisches Kloster mit reichhaltiger Geschichte, umgeben von malerischen Weinbergen und bietet den perfekten Rahmen für den Weintourismustag.

Kontakte:

Jürg Bachofner, Geschäftsführer Branchenverband Deutschschweizer Wein, +41 44 599 61 30, info@weinbranche.ch, www.weinbranche.ch

Gian Carlo Casparis, Projektkoordinator Swiss Wine Tour Deutschschweiz, +41 78 735 00 42, casparis@wine-tours.ch, www.swisswinetour.com, www.wine-tours.ch