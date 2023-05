localsearch

Localcities wird Digitalpartner von Swiss Volley

Zürich (ots)

Localcities wird Digitalpartner von Swiss Volley. Die grösste digitale Schweizer Gemeinde- und Vereinsplattform und der Dachverband des Schweizer Volleyballs haben einen mehrjährigen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen.

Localcities und Swiss Volley gehen gemeinsame Wege: Die grösste digitale Schweizer Gemeinde- und Vereinsplattform wird branchenexklusiver Digitalpartner des Dachverbandes des Schweizer Volleyballs. Localcities unterstützt als Digitalpartner Swiss Volley in der Entwicklung und dem Ausbau seiner Online-Services. Die über 500 Volleyball Vereine der Schweiz werden von der attraktiven Plattform und speziellen Angeboten von Localcities profitieren können. Mit dem Ziel einer langjährigen Partnerschaft haben Localcities und Swiss Volley einen Vertrag bis Mitte 2026 unterzeichnet.

Régis Joly, Head of Localcities Clubs freut sich auf die Zusammenarbeit: "Wir können Swiss Volley und seinen Vereinen in der digitalen Weiterentwicklung mit grosser Erfahrung zur Seite stehen. Wir freuen uns einen solch wichtigen Verband der Schweizer Sportlandschaft unterstützen zu dürfen."

Philippe Saxer, Geschäftsführer Swiss Volley: "Ich freue mich sehr, mit Localcities einen Partner im digitalen Bereich mit an Bord zu wissen. Vor allem für unsere Vereine bietet Localcities viele Möglichkeiten, um mit der Digitalisierung weiter Schritt zu halten und in ihrer Region noch weiter an Bekanntheit zu gewinnen."

Localcities verbessert die Interaktion zwischen Bürger:innen, Gemeinden und Vereinen

Auf seiner digitalen Plattform bündelt Localcities alle relevanten Informationen der Schweizer Gemeinden und Vereine und bringt somit Bürger:innen, Gemeinden und Regionen zusammen. Vereine können auf Localcities mit einem eigenen Vereinsprofil präsent sein, so auf ihre Events hinweisen und potenzielle Mitglieder in ihrer Gemeinde erreichen.

Wer sich zusätzlich für die Webseiten-Lösung von Localcities und die Vereins-Verwaltungs-Software Localclubs entscheidet, bekommt ein digitales Rundumpaket für die einfache und effiziente Vereinspräsentation und -Verwaltung. Localclubs steht Vereinen mit weniger als 100 Mitgliedern kostenlos zur Verfügung. Als Architektin hinter Localcities steht die Swisscom-Tochter localsearch.

Swiss Volley

Swiss Volley vertritt mit über 500 Vereinen die zweitgrösste Teamsportart der Schweiz und ist für die Entwicklung des Sportes verantwortlich. Swiss Volley versteht sich als Organisator, Dienstleister und Interessenvertreter für seine Mitglieder, setzt sich für Sportethik sowie Fairplay ein und bekämpft zudem die Verwendung von Dopingmitteln im Sport.