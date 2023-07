LID Pressecorner

Baue Brücken zwischen Stadt und Land – werde AgrarScout

Das AgrarScout-Netzwerk von rund 50 Personen wächst im Herbst weiter. Im Rahmen der OLMA in St. Gallen bildet der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) erneut AgrarScouts aus. Der LID nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen.

AgrarScouts suchen an Messen, Events oder in Lebensmittelmärkten den persönlichen Kontakt zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Durch einen offenen und kompetenten Dialog stärken sie das Verständnis und Vertrauen in die Schweizer Landwirtschaft.

Jede Person, die ein Herz für die Landwirtschaft hat, in möglichst direkter Verbindung zu ihr steht und sich gut auskennt, kann AgrarScout werden. Künftige AgrarScouts müssen offen und bereit für den landwirtschaftlichen Dialog mit der Bevölkerung sein.

Interessierte Personen mit Bezug zur Landwirtschaft können sich für den Ausbildungskurs zum AgrarScout beim LID anmelden. Die zweitägige Ausbildung beinhaltet ein Gesprächsführungstraining sowie einen Einsatz auf dem Messegelände der BEA. Die Ausbildung zum AgrarScout ist kostenlos. Nach der Ausbildung erhalten die Scouts pro Einsatztag eine Entschädigung (CHF 150 Entschädigung und CHF 100 Spesen).

Die erworbenen Fähigkeiten in der Gesprächsführung unterstützen die AgrarScouts im Alltag und in der eigenen Unternehmenskommunikation. Sie profitieren vom Netzwerk von Gleichgesinnten. Nach der Ausbildung hält der LID alle AgrarScouts über Einsatzmöglichkeiten auf dem Laufenden. Er organisiert und koordiniert weitere Einsätze und begleitet die Scouts.

AgrarScouts-Ausbildungen 2023

St. Gallen / OLMA

Kurs 1: Dienstag, 10. und Freitag, 13. Oktober oder

Kurs 2: Mittwoch, 11. und Donnerstag, 12. Oktober 2023

(Maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen pro Kurs)

Bern / BEA Zeitraum: 03. – 12. Mai 2024, genaue Ausbildungs-Daten noch offen

Anmeldung bis spätestens 18. September an agrarscouts@lid.ch oder unter 031 359 59 75

Kontaktdaten Landwirtschaftlicher Informationsdienst (LID) Stefanie Mancini, Projektleiterin AgrarScouts Mail: stefanie.mancini@lid.ch Tel.: 031/359 59 75