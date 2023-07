LID Pressecorner

«Food Overshoot Day: Wie ernähren wir die 9-Millionen-Schweiz?»

Einladung zur Medienkonferenz des Schweizer Bauernverbands und IP-SUISSE

Datum & Zeit:

Freitag, 7. Juli 2023, 9.50 Uhr

(Dauer 40 Minuten, anschliessend Betriebsrundgang)

Ort:

Landwirtschaftsbetrieb Sunne Hubel, Dorf 9, 3053 Deisswil bei Münchenbuchsee

Um 9.40 Uhr organisieren wir einen Shuttle ab Bahnhof Münchenbuchsee zum Betrieb.

Eine Anmeldung ist notwendig.

Es sprechen:

Béatrice Rufer, IP-SUISSE-Landwirtin & Gastgeberin

Christophe Eggenschwiler, Geschäftsführer IP SUISSSE

Nationalrat Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband

Martin Rufer, Direktor Schweizer Bauernverband

Nadine Trottmann, Fachmitarbeiterin Agrarwirtschaft

Liebe Medienschaffende

Der 7. Juli ist statistisch gesehen der Schweizer «Food Overshoot Day». An diesem Datum haben wir die in der Schweiz produzierten Lebensmittel verbraucht und sind den Rest des Jahres auf die Versorgung mit Importen angewiesen. Als reiches Land kann sich die Schweiz diese Abhängigkeit leisten. Weltweit gesehen ist die ausreichende Versorgung mit Essen hingegen zunehmend eine Herausforderung. An unserer Medienkonferenz zeigen wir Ihnen auf, wie die weltweite Lage aussieht, wie die Schweiz dasteht und was es braucht, damit die 9 Millionen Schweiz und die wachsende Weltbevölkerung auch künftig ernährt werden kann, ohne die natürlichen Ressourcen zu übernutzen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr Kommen und danken für die Anmeldung mit dem beiliegenden Talon bis zum Donnerstag, 6. Juli, 12.00 Uhr.

Schweizer Bauernverband & IP-SUISSE

Auskünfte und Anmeldung bei: Schweizer Bauernverband Sandra Helfenstein, Co-Leiterin Kommunikation Laurstrasse 10, 5201 Brugg Telefon: 056 462 51 11, Mobile 079 826 89 75 E-Mail: sandra.helfenstein@sbv-usp.ch www.sbv-usp.ch