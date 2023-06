LID Pressecorner

Comunicato stampa di economiesuisse, dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, dell'Unione svizzera degli imprenditori e dell'Unione svizzera dei contadini del 29 giugno 2023

Posa in tutto il Paese dello striscione «Per una Svizzera sicura e stabile

L'obiettivo comune delle Associazioni cappello dell'economia e dell'agricoltura svizzere è quello di assicurare una netta maggioranza e una politica favorevole all'economia e all'agricoltura nel futuro Parlamento federale. La campagna "Prospettiva Svizzera" sottolinea l'importanza e i diversi contributi e servizi svolti dall’economia e dall’agricoltura. Deve quindi gettare le basi per permettere alla popolazione di eleggere candidati che siano il più possibile favorevoli e vicini all'economia e all'agricoltura alle elezioni federali del prossimo autunno.

Non verrà menzionato nessun programma di un partito o di un candidato specifico, al momento ci si con-centrerà piuttosto sull’importanza di mobilitarsi. Chi è vicino all'artigianato, all'economia e all'agricoltura deve capire che ogni voto conta. Non devono astenersi dall’andare a esprimere la propria voce nel voto, come purtroppo era avvenuto nel 2019, in una proporzione superiore alla media, e che successivamente ha giocato spesso contro l'economia durante l'ultima legislatura.Per questa fase di sensibilizzazione a livello nazionale, oltre alle varie attività online, è prevista una forte presenza della campagna con bandiere e striscioni oltre ad adesivi in tutti i Cantoni.

All’affissione partecipano attivamente i responsabili di tutte le Associazioni e di tutte le regioni.

In caso di domande, vi preghiamo di contattare la direzione della campagna: Urs Schneider, Unione Svizzera dei Contadini, tel. 079 438 97 17 Basile Dacorogna, economiesuisse, tel. 079 780 61 79 Corinne Aeberhard, Unione Svizzera delle arti e dei mestieri usam, tel. 079 514 53 56 Ursula Gasser, Unione svizzera degli imprenditori, tel. 078 850 80 06