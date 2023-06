LID Pressecorner

MEDIENMITTEILUNG AGRO-IMAGE

Übergabe an Marie-Luise Simon

Die Zukunft in guten Händen

Konstanz hat Agro-Image gutgetan. Elf Jahre hat Manon Camille Nyfeler den Verein und sein Programm «Landwirtschaft macht Schule!» geleitet. So wurden unter ihrer Leitung die beiden Hauptmodule neu aufgegleist, modernisiert und dem Lehrplan angepasst. Das modulare Angebot für die Oberstufenschulen wurde um die drei neuen Module «Markt», «Welthandel» und «Nachhaltigkeit» erweitert. Auch wurden Abläufe und der Auftritt von Agro-Image professionalisiert und viele neue Kontakte haben sich zu Partnerschaften entwickelt. Nun geht Nyfeler mit ihrer Marketingagentur «kundtun» den Weg in die Selbständigkeit. Sie will Kleinunternehmen, auch Landwirtschaftsbetriebe, in der Selbstvermarktung unterstützen.

Ab Juli heisst die neue Geschäftsleiterin von Agro-Image Marie-Luise Simon. Die 40-jährige Agronomin aus Schwendibach bei Thun hat Erfahrung in der Vereinsführung. Zuerst hat sie drei Jahre den Westschweizer Zuckerrübenverband geleitet, danach beinahe vier Jahre den Thuner Ferienpass. Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung intensiviert Agro-Image zugleich wieder die Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftlichen Informationsdienst LID, welcher unter anderem zuständig für «Schule auf dem Bauernhof SchuB» ist, ein Partnerangebot von Agro-Image. So wechselt die Geschäftsadresse von Agro-Image per 1. Juli an die Laubeggstrasse in Bern. Dadurch können Synergien im Bereich der Angebote für Schulen in Zukunft besser genutzt werden.

Agro-Image Laubeggstrasse 68 Postfach 3006 Bern 079 418 97 25 info@agro-image.ch