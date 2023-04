Fürstentum Liechtenstein

Erstes Liechtensteiner ZukunftsForum Alpen "Meine Gesundheit, unser Klima"

Vaduz (ots)

Wie wirkt sich die Klimakrise auf unsere körperliche und psychische Gesundheit aus? Welche Massnahmen braucht es, damit wir und die Umwelt gesund bleiben? Diesen und weiteren Fragen widmet sich das erste Liechtensteiner ZukunftsForum Alpen am 30. Juni und 1. Juli 2023 in Schaan unter dem Titel "Meine Gesundheit, unser Klima".

Hitzesommer, Felsstürze, Krankheiten: Die Auswirkungen der Klimakrise bedrohen zunehmend unsere Gesundheit. Der Alpenraum ist von der Klimaerhitzung stark betroffen. Die Folgen können von Herzkreislaufproblemen, Allergien, Infektionskrankheiten bis hin zu Angstzuständen und Depressionen reichen. Gleichzeitig bietet der Alpenraum mit seinen einzigartigen Naturlandschaften und den verschiedenen Höhenlagen ein enormes Potenzial für die Gesundheit. Zwischen Gesundheitsförderung und Klimaschutz gibt es zudem zahlreiche Synergien, die es zu nutzen gilt.

An der internationalen Konferenz ZukunftsForum Alpen erwarten die Teilnehmenden Beiträge zu den Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit und Diskussionen über gute Beispiele und Massnahmen aus Wissenschaft und Praxis. Workshops und Präsentationen in kleiner Runde vertiefen die Themen Ernährung und Landwirtschaft, Bewegung, Krankheiten, Psychologie und Naturkatastrophen. Das Programm bietet einen interdisziplinären Austausch, die Möglichkeit zum Netzwerken sowie spannende Exkursionen in Liechtenstein.

Das Liechtensteiner ZukunftsForum Alpen steht unter dem Patronat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein und wird von der CIPRA International organisiert sowie von der Gemeinde Schaan finanziell unterstützt.

Informationen, Programm und Anmeldung unter www.zukunftsforumalpen.li