Weitere Ausbauschritte des Glasfasernetzes in der Ostschweiz: Die Stadt Altstätten und die Gemeinde Ebnat Kappel werden Netzpartner der Swiss Fibre Net AG

Bern (ots)

Mit diesen Erweiterungen ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem flächendeckenden und offenen Glasfasernetz für alle Haushalte in der Schweiz erreicht. Die Swiss Fibre Net AG (SFN) baut gemeinsam mit ihren Netzpartnern das Glasfasernetz in der Schweiz laufend aus und erweitert das offene SFN-FTTH-Netz. Dank dieser Erweiterung im St.Galler Rheintal haben die rund 6'400 Altstätter Haushalte nun die Möglichkeit, auf das leistungsstarke Altstätter Glasfasernetz zuzugreifen und von schnellem und stabilem Internet zu profitieren. Zugleich haben sie mehr Wahlmöglichkeiten, um die auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Dienstleistungen auszuwählen. Thomas Stofer, Leiter Technische Betriebe Altstätten, sagt: "Der Stadtrat und die Technischen Betriebe Altstätten freuen sich, dass nun auch Sunrise und Salt neben dem regionalen Telekomanbieter Rii Seez Net auf das Altstätter Glasfasernetz setzen. Damit können die Haushalte und Firmen bereits seit Anfang Februar 2023 zwischen drei verschiedenen Anbietern auswählen. Weitere Anbieter werden folgen."

Auch in Ebnat Kappel besteht seit Anfang Jahr die Möglichkeit, via Sunrise auf das Glasfasernetz der SFN zuzugreifen. Thomas Rütsche, Betriebsleiter der Dorfkorporation Ebnat-Kappel sagt: "Wir freuen uns sehr über diesen zusätzlichen Anbieter in Ebnat-Kappel. Die rund 5'000 Einwohnerinnen und Einwohner haben dadurch eine grössere Wahlmöglichkeit beim Zugriff auf die Glasfaserinfrastruktur und bei der Nutzung digitaler Angebote".

Offene Infrastruktur bringt Zugang zu leistungsstarkem Breitband verschiedenster Anbieter

Die offene FTTH-Infrastruktur wird von SFN und ihren Netzpartnern geplant, ausgebaut, vertrieben und unterhalten. Andreas Waber, CEO von SFN sagt: "Offene Netze können den in dieser Branche wichtigen Wettbewerb garantieren, weshalb wir in Zusammenarbeit mit Energieversorgern, Kabelnetzbetreibern und Gemeinden den Grundsatz des offenen Glasfasernetzes vorantreiben möchten". Damit befriedigt das Unternehmen ein grosses Kundenbedürfnis und es sorgt für den nötigen Wettbewerb innerhalb der Telekombranche. SFN wird in den nächsten Monaten in weiteren Schweizer Gemeinden und Regionen das offene FTTH-Glasfasernetz zugänglich machen.

Die Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetzbetreiber in der Schweiz. Sie verbindet die lokalen Glasfasernetze ihrer Netzpartner zum grossflächigen, homogenen und offenen "Swiss Fibre Net" und bietet dieses diskriminierungsfrei national tätigen Telekomanbietern zur Nutzung an. Damit ist die Swiss Fibre Net AG Garantin für den Wettbewerb im Telekommunikationsmark