Zuwachs bei den Pilzproduzenten

Medienmitteilung Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP vom 27. Juni 2023

Klein, aber fein sei ihr Betrieb, sagt Valérie Oppliger, Inhaberin von un amour de Pleurote. Vor ziemlich genau einem Jahr begannen sie und ihr Partner Julien Nicolas mit der Edelpilzproduktion. Schweizer Werte und regionale Produkte waren Oppliger schon immer wichtig und sie sah Potenzial für Edelpilze mit regionaler Vermarktung in der Westschweiz. Bevor sie mit ihrem Partner das Unternehmen un Amour de Pleurote neu gründete, war sie in einer anderen Branche tätig, die der Luxusgüter. Das entsprechende Fachwissen mussten sie sich zuerst aneignen, mit Unterstützung aus der Branche und Experten. Seit 2022 produzieren sie ihre ersten Edelpilze. Im Frühling 2023 wurden sie als Mitglied in den Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP aufgenommen. Das freut den Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP, ein Schritt in die richtige Richtung - so kann der Westschweizer Markt weiter ausgebaut werden, sagt Nicole Badertscher, GF Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP.

