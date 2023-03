LID Pressecorner

Neue Präsidentin bei Agro-Image

Am 1. März 2023 fand die jährliche Hauptversammlung des Vereins Agro-Image in Zollikofen statt. Gewählt wurden eine neue Präsidentin sowie ein neues Vorstandsmitglied. Die Geschäftsführerin zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung des Programms «Landwirtschaft macht Schule!».

Am Abend des 1. März 2023 trafen sich Vereinsmitglieder sowie VertreterInnen von Partnerorganisationen zur Mitgliederversammlung von Agro-Image in Zollikofen, in den Räumlichkeiten der IP-SUISSE. Geschäftsleiterin Manon Camille Nyfeler präsentierte ein positives Bild des Vereins und dessen Programm «Landwirtschaft macht Schule!». Einerseits steigt die Zahl der besuchten Oberstufenklassen nach Tiefstwerten während der Pandemie kontinuierlich an und liegt heute bei 210 Schulklassen. Das sind etwa 3500 Schülerinnen und Schüler, welche mit Themen aus der Landwirtschaft konfrontiert werden, alles ihm Rahmen des Lehrplans, unterrichtet von 112 Fachpersonen aus der Landwirtschaft. Die Lehrpersonen sind grossmehrheitlich sehr zufrieden mit dem Angebot, das zeigen die Umfragen, welche Agro-Image nach jedem Unterricht durchführt.

Unterrichtet werden soll neu auch im Bündnerland, dafür sorgen die Geschäftsleiterin Nyfeler sowie Sina Rellstab vom Bündner Bauernverband, welche das Projekt leitet. Nebst Agro-Image soll in der Südostschweiz auch das Partnerprojekt «Schule auf dem Bauernhof», kurz SchuB, bekannter werden. Nicht nur dort, sondern schweizweit, ist die Devise: Bekanntmachung über alle Kanäle. Agro-Image hat dazu letztes Jahr einen Instagram-Kanal aufgebaut, welcher Lehrpersonen einen Einblick ins Angebot gibt und ihnen Zusatzmaterial für den Unterricht bietet.

Ein weiteres Ziel im neuen Jahr ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftlichen Informationsdienst LID, welcher auch das Projekt Schule auf dem Bauernhof und andere Schulprojekte leitet. Synergien zwischen Agro-Image und SchuB sollen weiter genutzt werden.

Die Mitgliederversammlung wählte eine neue Präsidentin: Jenny Andrey, Bäuerin, kaufmännische Angestellte und Berufsbildnerin aus St. Silvester im Kanton Freiburg. Sie löst Marlies Bandi ab, welche im Verein zehn Jahre tatkräftig mitgewirkt hat, davon fünf Jahre als Präsidentin. Andrey sagt zu ihrer neuen Aufgabe: «Ich freue mich, Agro-Image repräsentieren zu dürfen». Die Versammlung wählte ebenso Rahel Meier aus Merishausen SH neu in den Vorstand, welche das Amt von Jasmin Burkard übernimmt. Der Abend endete mit Verdankungen und einem gemütlichen Apéro mit angeregten Gesprächen.

Landwirtschaft macht Schule!

Das Schulprogramm «Landwirtschaft macht Schule!» wird vom Verein Agro-Image ermöglicht. Das Vereinsziel von Agro-Image ist es, Jugendliche zu einem bewussten, nachhaltigen Konsum von Lebensmitteln zu sensibilisieren und eine Brücke vom Produzenten zum Konsumenten zu bilden.

Grundlagenwissen und Zusammenhänge über Landwirtschaft und Produktion von Lebensmitteln werden von Landwirtinnen, Bauern und anderen Fachpersonen aus der Landwirtschaft direkt im Schulzimmer vermittelt. Das Schulprogramm orientiert sich am Lehrplan 21 und eignet sich für Oberstufenschulen, Gymnasien, Berufsschulen und Fortbildungsklassen.

