«Für eine Zukunft mit Perspektive»

Ein lebenswerter Agrotourismus Eine neue Art von Aufwertung unserer ländlichen Gebiete erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Das Beispiel eines Walliser Konzepts veranschaulicht sein großes Potenzial. Was versteht man unter erlebnisorientiertem Agrotourismus? Es handelt sich um eine Form des Tourismus, der in der ländlichen Welt verankert ist und darauf abzielt, das Standardangebot an Unterkünften in diesen Regionen zu diversifizieren und gleichzeitig einen Beitrag zur ...

mehr