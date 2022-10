LID Pressecorner

Hanspeter Kern gibt sein Amt weiter

Hanspeter Kern gibt sein Amt weiter

Der Präsident der Schweizer Milchproduzenten SMP, Hanspeter Kern aus Buchberg SH, wird an der SMP-Delegiertenversammlung 2023 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Nach 10 Jahren umsichtiger und sehr engagierter Führung des bedeutendsten Sektors der Schweizer Landwirtschaft, ist für ihn der Zeitpunkt gekommen, sein Amt an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger weiterzugeben. Der SMP-Vorstand hat deshalb an seiner Sitzung vom 5.10.2022 eine Nominationskommission unter der Leitung des Vizepräsidenten Hanspeter Egli eingesetzt. Diese evaluiert geeignete Kandidatinnen und Kandidaten und bereitet die Wahl anlässlich der SMP-Delegiertenversammlung 2023 vor.

Nominationskommission

Der SMP-Vorstand hat aus Mitgliedern des SMP-Vorstandes eine Nominationskommission eingesetzt, welche interessierte und geeignete Kandidatinnen und Kandidaten evaluiert und zusammen mit dem SMP-Vorstand, der SMP-Delegiertenversammlung vom 12. April 2023 einen Wahlvorschlag unterbreiten wird. Unter der Leitung des SMP-Vizepräsidenten Hanspeter Egli, werden die folgenden weiteren fünf aktiven Milchproduzenten die Aufgaben der Nominationskommission wahrnehmen. Jürg Iseli aaremilch, Didier Roch Prolait, Thomas Grüter ZMP, Gabriel Yerly FSFL und Sabrina Schlegel Mittelland Milch.

Bis zum letzten Tag mit hohem Engagement

Hanspeter Kern bekleidete in seiner beruflichen Karriere bereits diverse Ämter zugunsten der Schweizer Landwirtschaft. Nachdem er 2010 das Präsidium des Schaffhauser Bauernverbandes abgab, war er als Gründungsmitglied von Nordostmilch AG bis 2013 Präsident der Vereinigten Milchbauern Mitte-Ost (VMMO). An der SMP-Delegiertenversammlung vom 30. Mai 2013 wurde er zum Präsidenten der SMP gewählt. Er hat die strategische Leitung der Dachorganisation aller Schweizer Milchproduzenten in einem turbulenten Umfeld übernommen und anschliessend unter den Mitgliedern mit Augenmass und Beharrlichkeit hohe Einigkeit herbeigeführt, ohne die eigenständige Zusammenarbeit mit den Marktpartnern zu vernachlässigen. In dieser Zeit wurde auch das Angebot bei den Produzenten namhaft gebündelt. In seine Amtszeit fallen unter anderem auch der Wandel vom Käufer- zum Verkäufermarkt, die erfolgreiche Umsetzung der Phase I des Branchenstandards Nachhaltige Schweizer Milch («grüner Teppich») sowie viele Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen. Eine ausführliche Würdigung seines Engagements durch den SMP-Vorstand wird im Rahmen der SMP-Delegiertenversammlung 2023 veröffentlicht werden.

Hanspeter Egli, Leiter Nominationskommission 079 487 27 82 Hanspeter Kern, Präsident SMP 079 418 52 16